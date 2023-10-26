Yeni araştırma: Z kuşağı filmlerde seks sahnesi istemiyor
UCLA'da yapılan bir araştırma, Z kuşağının TV ekranı ve sinemada daha az seks sahnesi görmek istediğini ortaya koydu.
Z kuşağı ekranda ve beyazperdede seks görmek istemiyor! Yeni yapılan araştırma, bu sonucu gösteriyor. Araştırma, tam da Jennifer Lawrence’ın "Büyü de Gel" (No Hard Feelings) adlı filminin dijital platforma taşınmasının ardından, çıplaklığa gereksiz bir şekilde yer verildiği tartışmasının sosyal medyada yükselmesinin ardından geldi.