Yeni araştırma: Z kuşağı filmlerde seks sahnesi istemiyor

UCLA'da yapılan bir araştırma, Z kuşağının TV ekranı ve sinemada daha az seks sahnesi görmek istediğini ortaya koydu.

Yeni araştırma: Z kuşağı filmlerde seks sahnesi istemiyor - 1

Z kuşağı ekranda ve beyazperdede seks görmek istemiyor! Yeni yapılan araştırma, bu sonucu gösteriyor. Araştırma, tam da Jennifer Lawrence’ın "Büyü de Gel" (No Hard Feelings) adlı filminin dijital platforma taşınmasının ardından, çıplaklığa gereksiz bir şekilde yer verildiği tartışmasının sosyal medyada yükselmesinin ardından geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni araştırma: Z kuşağı filmlerde seks sahnesi istemiyor - 2

UCLA'da (University of California, Los Angeles) yaşları 10 ile 24 arasında değişen seyircilerle yapılan araştırma, ekranda daha az seks sahnesi talebi olduğunu ortaya koydu.

Yeni araştırma: Z kuşağı filmlerde seks sahnesi istemiyor - 3

1500 katılımcının yüzde 51'lik çoğunluğu, daha fazla platonik aşk ve arkadaşlık ilişkisi görmek istediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 47,5'i cinselliğin pek çok TV dizisinde ve filminde gerekli olmadığını öne sürerken, yüzde 44'lük kesim ekranda ilişkilerin sömürüldüğünü hissettiğini belirtti.

Yeni araştırma: Z kuşağı filmlerde seks sahnesi istemiyor - 4

Araştırmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri, katılımcıların yüzde 56'sının devam filmleri, uyarlama ve yeniden çevrimlerdense orijinal hikayeleri izlemeyi tercih etmesi oldu. Bu, daha olgun seyirciyle genç seyircilerin ortak noktası olarak öne çıktı.

Yeni araştırma: Z kuşağı filmlerde seks sahnesi istemiyor - 5

Araştırmaya göre ekranda ırksal klişelerin gösterilmesi beğenilmiyor. Yani koyu tenli oyuncuların kötü karakterlerde oynatılması istenmiyor.

Yeni araştırma: Z kuşağı filmlerde seks sahnesi istemiyor - 6

Z kuşağının en sevdiği hikaye temaları "insanların kötüleri yendiği umut dolu ve neşelendirici içerikler" ile "benim gibi yaşayan insanlar" olarak öne çıktı.

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