Yeni araştırma: Z kuşağı filmlerde seks sahnesi istemiyor

Araştırmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri, katılımcıların yüzde 56'sının devam filmleri, uyarlama ve yeniden çevrimlerdense orijinal hikayeleri izlemeyi tercih etmesi oldu. Bu, daha olgun seyirciyle genç seyircilerin ortak noktası olarak öne çıktı.