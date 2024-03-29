Yeni Bond olması için teklif gitmişti: Aaron Taylor-Johnson'a eşinden destek

Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'a teklif gittiği ortaya çıkmıştı. Yönetmen Sam Taylor-Johnson, eşinin yeni Bond olma ihtimalini değerlendirdi.

Yeni Bond olması için teklif gitmişti: Aaron Taylor-Johnson'a eşinden destek - 1

Daniel Craig'in ardından ikonik "James Bond" rolünü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı yeni Bond olacağı iddialarıyla gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a rolün teklif edildiği açıklandı.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni Bond olması için teklif gitmişti: Aaron Taylor-Johnson'a eşinden destek - 2

Oyuncunun teklifi kabul ettiğine dair söylentiler dolaşırken Sam Taylor-Johnson, eşi Aaron Taylor-Johnson'ın James Bond'u oynama ihtimalini değerlendirdi.

Yeni Bond olması için teklif gitmişti: Aaron Taylor-Johnson'a eşinden destek - 3

"EŞİM HARİKA BİR İŞ ÇIKARIR"

The Jonathan Ross Show'un son bölümüne konuk olan Sam Taylor-Johnson, konuyla ilgili "Spekülasyonlara devam edin. Harika bir iş çıkarır" dedi.

Ardından söylentilerin kendisi hakkında olması gerektiğiyle ilgili espri yapan ünlü yönetmen "Yani bir Bond filmini yönetebileceğimi mi söylüyorsunuz? İlk kadın yönetmen" ifadelerini kullandı.

Yeni Bond olması için teklif gitmişti: Aaron Taylor-Johnson'a eşinden destek - 4

Sosyal medyada artan söylentiler ise 33 yaşındaki oyuncunun bu rolü kabul ettiğini doğrular nitelikte olsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni Bond olması için teklif gitmişti: Aaron Taylor-Johnson'a eşinden destek - 5

İlk kez "Sınır Tanımayan" filminde tanışan Aaron Taylor-Johnson (33) ile Sam Taylor-Johnson (57), 2012 yılında dünyaevine girmişti.

Yeni Bond olması için teklif gitmişti: Aaron Taylor-Johnson'a eşinden destek - 6

"İLTİFAT OLARAK KABUL EDİYORUM"

Öte yandan Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26. Bond filminde rol almış olacak.

Oyuncu, Numero dergisine verdiği röportajda Bond karakterini oynamakla ilgili "İnanılmaz bir iltifat olarak kabul ediyorum" demişti.

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