Yeni Bond olması için teklif gitmişti: Aaron Taylor-Johnson'a eşinden destek
Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'a teklif gittiği ortaya çıkmıştı. Yönetmen Sam Taylor-Johnson, eşinin yeni Bond olma ihtimalini değerlendirdi.
Daniel Craig'in ardından ikonik "James Bond" rolünü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı yeni Bond olacağı iddialarıyla gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a rolün teklif edildiği açıklandı.