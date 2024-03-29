Yeni Bond olması için teklif gitmişti: Aaron Taylor-Johnson'a eşinden destek

"EŞİM HARİKA BİR İŞ ÇIKARIR"

The Jonathan Ross Show'un son bölümüne konuk olan Sam Taylor-Johnson, konuyla ilgili "Spekülasyonlara devam edin. Harika bir iş çıkarır" dedi.

Ardından söylentilerin kendisi hakkında olması gerektiğiyle ilgili espri yapan ünlü yönetmen "Yani bir Bond filmini yönetebileceğimi mi söylüyorsunuz? İlk kadın yönetmen" ifadelerini kullandı.