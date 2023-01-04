Yeni James Bond rolü Aaron Taylor-Johnson'ın

Yeni James Bond, uzun serinin son filmi olabilir. Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 kodlu ajana hayat verdiği 25’inci Bond filmi 'No Time to Die’dan sonra yeni Bond’un kim olacağı merak konusu.
Daily Mail’in haberine göre, 2022 yapımı Suikast Treni (Bullet Train) filminde Brad Pitt ile başrolleri paylaşan Aaron Taylor-Johnson, yeni James Bond olacak.
32 yaşındaki Yenilmezler 2 filminin yıldızı, Bond serisinin yapımcısı Barbara Broccoli ile tanıştı ve geçen yıl deneme çekimine katıldı.
Daily Mail’in kaynaklara dayandırdığı haberde, Johnson’ın sahnelerinin başarılı bulunduğu belirtilirken, henüz yapım şirketinden resmi olarak doğrulama gelmediği bildirildi.
Daniel Craig’in James Bond karakterini oynamayı bırakacağının öğrenilmesinden bu yana ünlü ajan rolü için pek çok isim gündeme gelmişti. Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill, Richard Madden ve Regé-Jean Page o isimler arasındaydı.
Yapımcı Barbara Broccoli, geçen yılın başında verdiği bir röportajda, bir sonraki 007'nin kim olacağına yönelik spekülasyonlara değinmiş ve birçok hayranın Idris Elba'yı 007 olarak görmek istediğini söylemişti.
Broccoli, "Idris'i tanıyoruz, onunla arkadaşız ve o muhteşem bir aktör. Ve bilirsiniz bu tartışmanın bir parçasıydı ama koltukta biri varken bunu konuşmak her zaman zordur. Craig rolüne veda edene kadar bu bu meseleyi gündeme getirmemeye karar verdik" demişti.
Broccoli, Idris Elba için "Bir bakıma o da yapımcılar ve yönetmenler arasındaki konuşmalarımızın içinde yer aldı ancak şu an için bir şey söylemek zor. Sanırım No Time To Die filmi tam potansiyeline ulaşınca ve Daniel Craig bu durumun etinden sütünden tamamen faydalandığında yeni birini gerçek anlamıyla konuşmaya başlayabiliriz” diye konuşmuştu.