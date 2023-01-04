Yeni James Bond rolü Aaron Taylor-Johnson'ın

Yapımcı Barbara Broccoli, geçen yılın başında verdiği bir röportajda, bir sonraki 007'nin kim olacağına yönelik spekülasyonlara değinmiş ve birçok hayranın Idris Elba'yı 007 olarak görmek istediğini söylemişti.



Broccoli, "Idris'i tanıyoruz, onunla arkadaşız ve o muhteşem bir aktör. Ve bilirsiniz bu tartışmanın bir parçasıydı ama koltukta biri varken bunu konuşmak her zaman zordur. Craig rolüne veda edene kadar bu bu meseleyi gündeme getirmemeye karar verdik" demişti.



