Yeni nesil Hollywood yıldızları açıklandı
Çeşitli dijital yayın platformlarının günden güne popülerleşmesiyle Hollywood da değişmeye başladı. Son dönemin genç yıldızları, yalnızca beyazperdedeki başarılarıyla değil, sosyal medyadaki paylaşımları, kırmızı halıdaki kıyafetleri ve yaşadıkları aşklarla da adından söz ettiriyor. İşte Economics Times'a göre Hollywood'un yükselen yıldızları...
ZENDAYA
Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan oyuncu ve şarkıcı Zendaya, gerek oyunculuk performansı gerek giyim tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Oyuncu son olarak Challengers ve Dune serisinin devam filmlerinde rol aldı.