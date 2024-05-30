Yeni nesil Hollywood yıldızları açıklandı

Çeşitli dijital yayın platformlarının günden güne popülerleşmesiyle Hollywood da değişmeye başladı. Son dönemin genç yıldızları, yalnızca beyazperdedeki başarılarıyla değil, sosyal medyadaki paylaşımları, kırmızı halıdaki kıyafetleri ve yaşadıkları aşklarla da adından söz ettiriyor. İşte Economics Times'a göre Hollywood'un yükselen yıldızları...

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ZENDAYA

Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan oyuncu ve şarkıcı Zendaya, gerek oyunculuk performansı gerek giyim tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Oyuncu son olarak Challengers ve Dune serisinin devam filmlerinde rol aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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ANYA TAYLOR-JOY

"Queen's Gambit", "Dün Gece Soho'da" ve "Parçalanmış" gibi yapımlarla yıldız parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, son olarak "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminde başrol oynadı.

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SYDNEY SWEENEY

Euphoria, The White Lotus ve The Handmaid's Tale gibi iddialı yapımlarda yer alan Sydney Sweeney, Hollywood’un yeni gözdelerinden biri.

Ünlü oyuncu, şimdilerde ünlü kadın boksör Christy Martin'in hikayesini konu alacak filmde başrol oynamaya hazırlanıyor.

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FLORENCE PUGH

"Küçük Kadınlar", "Black Widow" ve "Midsommar" gibi filmlerle tanınan İngiliz oyuncu Florence Pugh'n yıldızı Oppenheimer ve Dune filmleriyle parladı.

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GLEN POWELL

Son olarak "Hit Man" filmiyle izleyici karşısına çıkan Glen Powell, kariyerine gençlik filmleriyle başlamış ve sonrasında farklı türlerde birçok filmde rol aldı.

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JENNA ORTEGA

"Wednesday" adlı diziyle şöhreti yakalayan Jenna Ortega, "Beterböcek"in ikinci filminde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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PAUL MESCAL

"Normal People" dizisiyle şöhreti yakalayan ve "Aftersun" filmiyle yıldızı parlayan Paul Mescal, son olarak Ridley Scott  imzalı "Gladyatör 2"de başrol oynadı.

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JACOB ELORDI

"Euphoria" dizisiyle tanınan Jacob Elordi, son olarak Elvis Presley'nin hayatını konu alan Priscilla ile adından söz ettirmişti.

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TIMOTHEE CHALAMET

"Call My By Your Name" filmiyle kariyerinde büyük bir ivme kazanan Timothee Chalamet, "Wonka" ve "Dune"daki performansıyla Hollywood'un en gözde yıldızları arasına dahil oldu.

Yıldız şu sıralar Kylie Jenner birlikteliğiyle de adından söz ettiriyor.

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AUSTIN BUTLER

"Elvis" filmiyle şöhreti yakalayan Austin Butler, son olarak "Dune: Part Two"da "Feyd Rautha Harkonnen" karakterine hayat vermişti.

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