Yeni projesi Osman Sekiz'le gündemde olan Ezel Akay: Seyirci film boyunca haz alacak

"OYUNCULUK REAKSİYONLA ÖLÇÜLÜR AKSİYONLA DEĞİL"

Oscar'a bakış açınız nasıl, Türk filmleri Oscar listelerine neden giremiyor?



- Yeryüzünde çok fazla film üretiliyor. Listeye giremeyen film sayısı girenlerden çok çok çok daha fazla... Oscar'ın takdir ettiğim bir özelliği var. İlk defa halk oylamasıyla film seçti. O filmlerle Oscar'da yarışan filmler arasında fark var. Bu neyi gösteriyor Oscar ya da dünyanın herhangi bir yerindeki film endüstrisi "Bu iyidir" demeli. Halkın beğenisiyle endüstrilerin beğenileri ayrı. endüstriyi önemsiyorum çünkü orada dünyanın en iyi kameramanları en iyi görüntü yönetmemi adaylarını seçiyor. Akademi de adaylar arasından birini belirliyor. Oscar bu manayı yerleştirmiş bir gelenek, aday olan filmler arasında neredeyse hiç hata yapmadı. O dönemin politik ruhu ve sosyal ruhu nedeniyle tercihler değişti. Sizin beğeninizin farklı olabilir ama hatalı diyemezsiniz. Aynı sistemin Türkiye'de olmasını çok istiyorum. Osman Sekiz ile ilgili film eleştirileri de çıkmaya başladı, çok genç eleştirmenler var ama kamuya çıkmasa "Asla seyirci beğenir, beğenmez" demem ama kamuya çıktığı anda tepem atıyor. Oyunculuk eleştirisi yapıyor mesela, neye bakarak oyunculuk eleştirisi yapılır? Bunun farkında değiller. Herkesin doğru eleştiri yapabilmesi için bir eleştiri stratejisi ve kültürünün doğması lazım. Bu ancak profesyonellerden doğar, oyunculuk reaksiyonla ölçülür aksiyonla değil. Birçok eleştirmen bunun farkında değil. Bu sebeple endüstriyel kararların bütün film kültürüne faydası olur. Boşverelim Amerikalıymış falanı Oscar bu kültürle örnek olması gereken bir kültürdür.