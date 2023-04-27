Yeni "Şirinler" filminin Şirine'si Rihanna olacak

Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan Rihanna'nın yeni "Şirinler" filminde "Şirine"yi seslendireceği ortaya çıktı.

Yeni "Şirinler" filminin Şirine'si Rihanna olacak - 1

Televizyon tarihinin en ünlü çizgi dizilerinden "Şirinler (The Smurfs)" yeniden beyazperdeye uyarlanacak.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni "Şirinler" filminin Şirine'si Rihanna olacak - 2

ŞİRİNE'YE HAYAT VERECEK

Hazırlıkları süren Paramount ve Nickelodeon imzalı filmin yönetmen koltuğunda Chris Miller otururken; Rihanna da Şirine'yi seslendirecek.

Yeni "Şirinler" filminin Şirine'si Rihanna olacak - 3

Rihanna ayrıca, senaryosunu Pam Brady'nin kaleme aldığı, 14 Şubat 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde yapımcı olarak görev alırken, filmin müziklerine de imza atacak.

Yeni "Şirinler" filminin Şirine'si Rihanna olacak - 4

"ŞİRİN BABA ROLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIM AMA OLMADI"

CinemaCon'da sahneye çıkan Rihanna, "Şirine" rolü için heyecanını paylaşırken "Şirin Baba rolünü almaya çalıştım ama olmadı" diye şaka yaptı.

Yeni "Şirinler" filminin Şirine'si Rihanna olacak - 5

Rihanna daha önce dünya çapında gişede 380 milyon doların üzerinde hasılat yapan "Evim" adlı animasyon filminde de seslendirme yapmıştı.

Yeni "Şirinler" filminin Şirine'si Rihanna olacak - 6

OSCAR'A ADAY OLMUŞTU

Öte yandan Rihanna, bu sene Oscar Ödül Töreni ve Super Bowl dahil olmak üzere birçok etkinlikte sahne aldı.

Rihanna, "Black Panther: Wakanda Forever" filminin müziği "Lift Me Up" şarkısıyla 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında ilk kez Oscar'a aday olmuştu.

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