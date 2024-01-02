Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi)

İlk hafta sonunda 250 bini aşkın seyirci tarafından izlenen "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör", yeni yılın ilk gişe lideri oldu. Serinin bir önceki filmi "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" 439 bin 559 seyirciyle başladığı 38 haftalık vizyon yolculuğunda, toplam 2 milyon 853 bin 70 seyirci tarafından izlenerek 2023'ün en çok izlenen ve 2 milyon seyirciyi aşabilen tek filmi olmuştu. İşte 29-31 Aralık hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...

Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi) - 1

10. Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı

Seyirci sayısı: 3 bin 79

N-LIFE HABERLERİ

Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi) - 2

9. İçimdeki Şeytan

Seyirci sayısı: 3 bin 338

Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi) - 3

8. Karanlık Ruhlar

Seyirci sayısı: 3 bin 476

Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi) - 4

7. Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

Seyirci sayısı: 13 bin 653

Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi) - 5

6. Wonka

Seyirci sayısı: 17 bin 868

Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi) - 6

5. Aquaman ve Kayıp Krallık

Seyirci sayısı: 35 bin 366

Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi) - 7

4. Ölümlü Dünya 2

Seyirci sayısı: 43 bin 596

Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi) - 8

3. Nefes - Yer Eksi İki

Seyirci sayısı: 51 bin 367

Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi) - 9

2. Mutluyuz 

Seyirci sayısı: 73 bin 74

Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi) - 10

1. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

Seyirci sayısı: 254 bin 935

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