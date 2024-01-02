Yeni yılın ilk gişe lideri Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör (29-31 Aralık 2023 Türkiye gişesi)
İlk hafta sonunda 250 bini aşkın seyirci tarafından izlenen "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör", yeni yılın ilk gişe lideri oldu. Serinin bir önceki filmi "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" 439 bin 559 seyirciyle başladığı 38 haftalık vizyon yolculuğunda, toplam 2 milyon 853 bin 70 seyirci tarafından izlenerek 2023'ün en çok izlenen ve 2 milyon seyirciyi aşabilen tek filmi olmuştu. İşte 29-31 Aralık hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...
10. Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı
Seyirci sayısı: 3 bin 79