Yılın en çok satan albümü Taylor Swift'in
Eski albümlerini "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, rekorlarına yenisini ekledi. Ünlü şarkıcı, bir önceki kendi albümünün rekorunu kırarak en çok satan albümün sahibi oldu.
Yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski albümlerini "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, "1989" albümünü 27 Ekim'de yeniden piyasaya sürdü.
Eski şarkılarını yeniden seslendirerek hazırladığı albümü, Bilboard'a göre bu yılın en çok satan albümü oldu. Bu sayede Swift, yine kendi rekorunu kırdı. Çünkü daha önce, aynı unvana sahip albüm yine Swift'in "Midnights" albümüydü.