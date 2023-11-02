Yılın en çok satan albümü Taylor Swift'in

Eski albümlerini "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, rekorlarına yenisini ekledi. Ünlü şarkıcı, bir önceki kendi albümünün rekorunu kırarak en çok satan albümün sahibi oldu.

Yılın en çok satan albümü Taylor Swift'in - 1

Yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski albümlerini "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, "1989" albümünü 27 Ekim'de yeniden piyasaya sürdü.

Eski şarkılarını yeniden seslendirerek hazırladığı albümü, Bilboard'a göre bu yılın en çok satan albümü oldu. Bu sayede Swift, yine kendi rekorunu kırdı. Çünkü daha önce, aynı unvana sahip albüm yine Swift'in "Midnights" albümüydü. 

N-LIFE HABERLERİ

Yılın en çok satan albümü Taylor Swift'in - 2

BEŞ GÜNDE 1 MİLYONLUK SATIŞ

Billboard dergisi, albümün sadece beş günde ABD'de bir milyonluk satış rakamına ulaştığın belirtti. Oysa "Midnights" albümü, 778 binlik satış yapmıştı.

Swift, bu yılı sadece iki tane en çok satan albümle kapatmadı. "Speak Now (Taylor’s Version)" adlı yeniden yayınladığı albümü de 742 bin civarında satış yaptı.

Yılın en çok satan albümü Taylor Swift'in - 3

SPOTIFY REKORU DA ELİNDE

Grammy ödüllü şarkıcı, başarılarla dolu kariyerinde, ağustos ayında "Midnights" albümüyle Spotify'da aylık 100 milyon dinleyicisi olan ilk kadın şarkıcı olarak müzik tarihine geçmişti.

Yılın en çok satan albümü Taylor Swift'in - 4

Grammy'de üç kez "Yılın Albümü" ödülünü kazanan dört kişiden biri olan Swift, en son sinema salonlarına da damga vurmuştu. Turne filmi “Taylor Swift: The Eras Tour,” açılış hafta sonunda 96 milyon dolarlık hasılatıyla ABD'de en yüksek konser filmi açılış rakamını elde etmiş, sinemalarda ilgi görmeye devam etmişti. Film, 3 Kasım'dan itibaren Türkiye'de de gösterime giriyor.

Yılın en çok satan albümü Taylor Swift'in - 5

MİLYARDERLER ARASINDA

Öte yandan rekorlarıyla adından söz ettiren Swift, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, net servetini 1,1 milyar dolara yükseltti. Swift'in 17 Mart'ta başlayan Eras adlı dünya turnesi sayesinde bu servete sahip olduğu bildirildi.

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