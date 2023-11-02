Yılın en çok satan albümü Taylor Swift'in

BEŞ GÜNDE 1 MİLYONLUK SATIŞ

Billboard dergisi, albümün sadece beş günde ABD'de bir milyonluk satış rakamına ulaştığın belirtti. Oysa "Midnights" albümü, 778 binlik satış yapmıştı.

Swift, bu yılı sadece iki tane en çok satan albümle kapatmadı. "Speak Now (Taylor’s Version)" adlı yeniden yayınladığı albümü de 742 bin civarında satış yaptı.