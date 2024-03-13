Yılın "En İyi Filmi"ni çekti! Christopher Nolan'ın serveti ortaya çıktı

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi Oscar'dan 7 ödülle ayrıldı. Yönetmenin serveti ortaya çıktı.

Yılın "En İyi Filmi"ni çekti! Christopher Nolan'ın serveti ortaya çıktı - 1

Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti.

En İyi Film, Yönetmen, Erkek Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu, Görüntü Yönetimi,Orijinal Film Müziği, Kurgu Ödülleri'ni kazanan Oppenheimer, gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu.

OSCAR KAZANANLAR LİSTESİ

N-LIFE HABERLERİ

Yılın "En İyi Filmi"ni çekti! Christopher Nolan'ın serveti ortaya çıktı - 2

NOLAN İLK OSCAR'INI KAZANDI

Prestij, Inception, Kara Şövalya ve Interstellar gibi filmlerle tanınan yönetmen Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı.

İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.

EN İYİ CHRISTOPHER NOLAN FİLMLERİ

Yılın "En İyi Filmi"ni çekti! Christopher Nolan'ın serveti ortaya çıktı - 3

1 MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞACAK

Yönetmenin bu büyük başarısının ardından serveti açıklandı. Nolan, yalnızca Oppenheimer filminden 100 milyon dolar kazandı.

Filmin 100 milyon dolar bütçe ile çekildiği biliniyor. Oppenheimer dünya çapında ise 958 milyon dolar hasılat elde etti.

Seçili salonlarda yeniden vizyona giren filmin 1 milyar dolar barajını aşacağı tahmin ediliyor.

Yılın "En İyi Filmi"ni çekti! Christopher Nolan'ın serveti ortaya çıktı - 4

ŞİMDİ NE YAPACAK?

Nolan'ın yeni projesi ise merak konusu oldu. Yönetmenin 60'lı yılların ünlü "The Prisoner" dizisini yeniden beyazperdeye taşıyacağı iddia edildi.

Yılın "En İyi Filmi"ni çekti! Christopher Nolan'ın serveti ortaya çıktı - 5

KAZANANI AÇIKLARKEN TEREDDÜT ETTİ

Sahneye En iyi Film kategorisinin kazananı açıklamak için çıkan Al Pacino'nun gecenin en merakla beklenen anındaki tavrı, sosyal medyada viral oldu. Pacino'nun "Oppenheimer" derken tereddüt etmesi bu coşkulu ana gölge düşürdü.

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