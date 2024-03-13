Yılın "En İyi Filmi"ni çekti! Christopher Nolan'ın serveti ortaya çıktı

NOLAN İLK OSCAR'INI KAZANDI



Prestij, Inception, Kara Şövalya ve Interstellar gibi filmlerle tanınan yönetmen Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı.



İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.



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