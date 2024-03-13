Yılın "En İyi Filmi"ni çekti! Christopher Nolan'ın serveti ortaya çıktı
Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi Oscar'dan 7 ödülle ayrıldı. Yönetmenin serveti ortaya çıktı.
Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti.
En İyi Film, Yönetmen, Erkek Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu, Görüntü Yönetimi,Orijinal Film Müziği, Kurgu Ödülleri'ni kazanan Oppenheimer, gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu.
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