Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year)

Güney Afrikalı fotoğrafçı Richard Flack, Gine tavuklarının birbirinin başlarını kaşıdığı anları yakaladı.
Kanadalı fotoğrafçı Martin Gregus, ateş otlarının arasında güneşin tadını çıkaran bir kutup ayısını görüntüledi
Alman fotoğrafçı Sascha Fonseca, Hindistan'daki Ladakh Dağları'nda gün batımını izleyen bir kar leoparını çekti.
İki kızıl tilkinin sarılma anları Kanadalı fotoğrafçı Brittany Crossman tarafından çekildi.
İngiliz fotoğrafçı Bertie Gregory, dişi bir gri kurdun Kanada bozkırlarındaki doğal hallerini yakaladı.
Karayipler'de güzel havanın tadını çıkaran flamingolar Meksikalı fotoğrafçı Claudio Contreras Koo tarafından yakalandı.
Fransız fotoğrafçı Chloé Bès, Buz Rengi Martı'yı Japonya'da balıkçıların gelmesini beklerken görüntülendi.
Eduardo Blanco Mendizabal, memleketi Corellada kedi grafitisine yaklaşan bir kertenkeleyi fotoğrafladı.
İngiliz fotoğrafçı Sam Rowley, Etiyopya'da sırtlanların avlanma anlarını yakaladı.
ABD'li fotoğrafçı Deena Sveinsson, Kolorado'da karların arasına gizlenmiş bir tavşanı görüntüledi.
Balıkçılar, Dominik'te yılan balıkları avında görüntülendi. Fotoğraf, Eladio Fernandez'e ait.
İspanyol fotoğrafçı Igor Altuna, Zambiya'da bir leopar ağzında ölü bir babunu taşırken yavru babunun annesine sarılma anlarını yakaladı.
İspanyol fotoğrafçı Jaime Culebras, Ekvador'da bir kurbağayı fotoğrafladı.
ABD'li fotoğrafçı Jodi Frediani Kaliforniya'da Monterey Körfezi'nde balina ve yunusları yakaladı.
ABD'li fotoğrafçı Sebastian Kennerknecht, Arjantin'de içi doldurulmuş bir kediyi çekti.
İspanyol fotoğrafçı Marina Cano, Kenya'da yaşayan Olobor adındaki aslanı çekti.
İspinoz kuşunu yakalayan bir kediyi Polonyalı fotoğrafçı Michał Michlewicz görüntüledi.
Çinli fotoğrafçı Minqiang Lu, Qinling dağlarında maymunların sarılma anını yakaladı.
İspanyol fotoğrafçı Miquel Angel Artús Illana, iki Misk sığırının dövüşme anlarını yakaladı.
İngiliz fotoğrafçı Simon Withyman, İngiltere'de kızıl bir tilkinin plastik bariyerlerde yaralandıktan sonra kaçış anını yakaladı.
İngiliz fotoğrafçı Nicholas More, Pigme denizatını Endozya'da görüntüledi.
İspanyol fotoğrafçı Roberto García-Roa, yabanarısı ile Ctenus örümceğinin arasındaki mücadeleyi görüntülemeyi başardı.
ABD'li fotoğrafçı Sebastian Kennerknecht, Uganda'daki Afrika altın kedisini doğal ortamında yakaladı.
Helsinki'de karanlıkta saklanan bir porsuk, Finlandiyalı fotoğrafçı Sami Vartiainen tarafından çekildi.
Hollanda'da plastik bir eldivene sıkışan balığı Auke-Florian Hiemstra çekti