Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year)

Çiçeklerin arasına saklanan bir kutup ayısı, gün batımını izleyen bir leopar veya annesinin ölüsünü taşıyan leopara sıkı sıkı tutunan bir babun yavrusu... 93 ülkeden katılımın sağlandığı Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı (Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award) finalistleri belli oldu. Londra Ulusal Tarih Müzesi'nin yayınladığı açıklamada halkın seçimiyle belirlenen finalistler, yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafı ödülünü alabilmek için mücadeleye girdi. İşte Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri...

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 1

Güney Afrikalı fotoğrafçı Richard Flack, Gine tavuklarının birbirinin başlarını kaşıdığı anları yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 2

Kanadalı fotoğrafçı Martin Gregus, ateş otlarının arasında güneşin tadını çıkaran bir kutup ayısını görüntüledi

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 3

Alman fotoğrafçı Sascha Fonseca, Hindistan'daki Ladakh Dağları'nda gün batımını izleyen bir kar leoparını çekti.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 4

İki kızıl tilkinin sarılma anları Kanadalı fotoğrafçı Brittany Crossman tarafından çekildi.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 5

İngiliz fotoğrafçı Bertie Gregory, dişi bir gri kurdun Kanada bozkırlarındaki doğal hallerini yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 6

Karayipler'de güzel havanın tadını çıkaran flamingolar Meksikalı fotoğrafçı Claudio Contreras Koo tarafından yakalandı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 7

Fransız fotoğrafçı Chloé Bès, Buz Rengi Martı'yı Japonya'da balıkçıların gelmesini beklerken görüntülendi.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 8

Eduardo Blanco Mendizabal, memleketi Corellada kedi grafitisine yaklaşan bir kertenkeleyi fotoğrafladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 9

İngiliz fotoğrafçı Sam Rowley, Etiyopya'da sırtlanların avlanma anlarını yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 10

ABD'li fotoğrafçı Deena Sveinsson, Kolorado'da karların arasına gizlenmiş bir tavşanı görüntüledi.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 11

Balıkçılar, Dominik'te yılan balıkları avında görüntülendi. Fotoğraf, Eladio Fernandez'e ait.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 12

İspanyol fotoğrafçı Igor Altuna, Zambiya'da bir leopar ağzında ölü bir babunu taşırken yavru babunun annesine sarılma anlarını yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 13

İspanyol fotoğrafçı Jaime Culebras, Ekvador'da bir kurbağayı fotoğrafladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 14

ABD'li fotoğrafçı Jodi Frediani Kaliforniya'da Monterey Körfezi'nde balina ve yunusları yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 15

ABD'li fotoğrafçı Sebastian Kennerknecht, Arjantin'de içi doldurulmuş bir kediyi çekti.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 16

İspanyol fotoğrafçı Marina Cano, Kenya'da yaşayan Olobor adındaki aslanı çekti.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 17

İspinoz kuşunu yakalayan bir kediyi Polonyalı fotoğrafçı Michał Michlewicz görüntüledi.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 18

Çinli fotoğrafçı Minqiang Lu, Qinling dağlarında maymunların sarılma anını yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 19

İspanyol fotoğrafçı Miquel Angel Artús Illana, iki Misk sığırının dövüşme anlarını yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 20

İngiliz fotoğrafçı Simon Withyman, İngiltere'de kızıl bir tilkinin plastik bariyerlerde yaralandıktan sonra kaçış anını yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 21

İngiliz fotoğrafçı Nicholas More, Pigme denizatını Endozya'da görüntüledi.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 22

İspanyol fotoğrafçı Roberto García-Roa, yabanarısı ile Ctenus örümceğinin arasındaki mücadeleyi görüntülemeyi başardı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 23

ABD'li fotoğrafçı Sebastian Kennerknecht, Uganda'daki Afrika altın kedisini doğal ortamında yakaladı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 24

Helsinki'de karanlıkta saklanan bir porsuk, Finlandiyalı fotoğrafçı Sami Vartiainen tarafından çekildi.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı finalistleri belli oldu (Wildlife Photographer of the Year) - 25

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