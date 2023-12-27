Yönetmenler polemiğinde Nuri Bilge Ceylan'dan sonra söz sırası
Zeki Demirkubuz'da: Otur oturduğun yerde!
İki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki soğukluk yıllardır sinema dünyasının gündeminde. Demirkubuz, Ceylan ile küslüklerinin nedeni hakkında konuşurken, hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş olmadıklarını söylemiş ve "Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi" ifadesini kullanmıştı. Nuri Bilge Ceylan üç yıl sonra ilk X (Twitter) mesajını Demirkubuz'a cevap vermek üzere attı ve "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum ama bu üslup karşısında bu artık mümkün değil" dedi. Demirkubuz, yeniden konuştu ve "Otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et" diye seslendi.
Bir dönem çok yakın arkadaş olan Türk Sineması'nın iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmediği biliniyor.
Kulislerde bu küslüğün nedenine ilişkin farklı söylentiler yer alırken, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan ile arasındaki soğukluk hakkında konuştu.