Yüzyılın en büyük düşünürlerinden Noam Chomsky artık konuşamıyor

95 yaşındaki tarihçi ve yazar Noam Chomsky'nin sağlığının bir olay sonrasında kötüleştiği ve iletişim kuramadığı açıklandı. Ünlü dilbilimci, geçen yılın haziran ayından beri hiç görüntülenmedi. Hatta, Chomsky'nin Gazze'deki savaş hakkında yorum yapmaması dikkat çekmişti.

Filistin'e destek veren ve İsrail'in "suçları" hakkında görüşlerini sık sık dile getiren Chomsky, konuyla ilgili gösterilere ve tartışmalara hiçbir şekilde katılmadı.