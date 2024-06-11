Yüzyılın en büyük düşünürlerinden Noam Chomsky artık konuşamıyor

Dünyaca ünlü dilbilimci Noam Chomsky artık konuşamıyor. Dilbilimcinin Gazze'de savaş konusunda sessiz kalması dikkat çekmişti.

Yüzyılın en büyük düşünürlerinden Noam Chomsky artık konuşamıyor - 1

95 yaşındaki tarihçi ve yazar Noam Chomsky'nin sağlığının bir olay sonrasında kötüleştiği ve iletişim kuramadığı açıklandı. Ünlü dilbilimci, geçen yılın haziran ayından beri hiç görüntülenmedi. Hatta, Chomsky'nin Gazze'deki savaş hakkında yorum yapmaması dikkat çekmişti.

Filistin'e destek veren ve İsrail'in "suçları" hakkında görüşlerini sık sık dile getiren Chomsky, konuyla ilgili gösterilere ve tartışmalara hiçbir şekilde katılmadı.

N-LIFE HABERLERİ

Yüzyılın en büyük düşünürlerinden Noam Chomsky artık konuşamıyor - 2

Media Lens'in haberine göre, MIT profesörünün sağlığının bozulmasının ardından bir daha kamuoyuna geri dönme ihtimal oldukça düşük.

Profesör Chomsky'nin eski asistanı Bev Stohl ise akademisyenin "e-postalara yanıt vermediğini veya röportaj yapmadığını" belirtti.

Yüzyılın en büyük düşünürlerinden Noam Chomsky artık konuşamıyor - 3

"HABERLERİ İZLİYOR"

2017'de emekli olana kadar 24 yıl boyunca MIT'de Chomsky'nin ofis müdürü olarak çalışan Stohl şunları yazdı:

"Yakın bir aile üyesiyle iletişim halindeyim ve yakın gelecekte daha fazlasını öğrenmeyi umuyoruz. Noam 95 yaşında ve haziran ayında bir sağlık problemi yaşadı. Kendisi hala bizimle birlikte, şu anda haberleri izliyor (izlediği şeyden pek memnun görünmüyor)."

Yüzyılın en büyük düşünürlerinden Noam Chomsky artık konuşamıyor - 4

ARTIK HAREKET EDEMİYOR

Stohl, dilbilimcinin iletişim yeteneği hakkında daha fazla ayrıntı paylaşarak, artık hareket etmediğini veya yürümediğini de sözlerine ekledi.

Stohl "Konuşması, henüz açıklayamadığım faktörler yüzünden karmaşık bir durum. Bir ay önce akrabası kendisini ziyaret ettiğinde iletişim kurmadı. Bunun ne kadar süreceğinden emin değilim. Acı çekmiyor. Gözleri açık ve çevresinde olup biteni izliyormuş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Yüzyılın en büyük düşünürlerinden Noam Chomsky artık konuşamıyor - 5

Noam Chomsky, “evrensel dil” düşüncesini içeren önemli dil kuramıyla, zihin felsefesi ve bilişsel bilim alanında yeni bir yaklaşımın doğmasını sağlamıştır.

Chomsky, dil yetisini insana özgü olan zihinsel bir başarı olarak görmektedir.

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