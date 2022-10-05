Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner ölmeden bir gün önce yaptığı konuşmayı anlattı

Özlem Güner, konser için geldiği İzmir'de 70'li yılların sonunda İstanbul Hukuk Fakültesinde okurken "Dayı" diye hitap ettiği Zeki Müren'in yanında kaldığını ve onu çok yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

O dönem yaşadıklarının hala hafızasında olduğunu ifade eden Güner, "Onunla olmak muhteşem bir duyguydu. Ben bunu doyasıya yaşayamadım belki. Biraz erken ayrıldı aramızdan ama yıllar boyu birlikte çok güzel bir masal yaşadık onunla. Benim arkadaşım, sırdaşım ve yoldaşım oldu. O yüzden çok büyük bir mutluluk benim için" dedi.