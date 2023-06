Zoe Saldana'dan Avatar 5 isyanı: 53 yaşında olacağım

Avatar serisinin ikinci filmi "Avatar: The Way of Water" geçen yıl aralık ayında vizyona girdi ve ilk filmden 13 yıl sonra seyirciyle buluşması, büyük heyecan yarattı. Serinin devam filmleri de hemen konuşulmaya başladı.

Yönetmen James Cameron, ocak ayında verdiği bir röportajda, üçüncü film için yeşil ışık yakmıştı.

Fransa kanalı 20 Minutes ile söyleşi yapan Cameron, üçüncü filmde farklı bir Na'vi kabilesinin tanıtılacağını söylemişti. Avatar’la ilgili anlatacaklarının bitmediğini, seriye eklenecek halkalar olduğunu, bizi ileride Avatar’ın üçüncü, dördüncü hatta beşinci filminin de beklediğini duyurmuştu.