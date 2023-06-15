Zoe Saldana'dan Avatar 5 isyanı: 53 yaşında olacağım

Devam filminin elde ettiği başarıyla birlikte filmin prodüksiyon şirketi Disney de Avatar 3’ün Aralık 2024’te geleceği müjdesini verdi. Ancak stüdyo, üçüncü filmin vizyon tarihini tam bir sene sonrasına, Aralık 2025’e erteledi.

Şimdi serinin dördüncü ve beşinci devam filmleri gündemde. Avatar 4 ve Avatar 5'in Aralık 2029 ve Aralık 2031’e ertelendiği duyuruldu. Bu takvim değişikliğinin altında yatan nedenin, filmlerin büyük bir hazırlık ve maliyet gerektirmesi olduğu açıklandı.