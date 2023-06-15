Zoe Saldana'dan Avatar 5 isyanı: 53 yaşında olacağım

Avatar serisinin beşinci filminin 2031'e ertelendiğinin duyurulmasından sonra, filmin başrol oyuncusu Zoe Saldana, "27 yaşında başladım, 53 yaşında bitireceğim" sözleriyle isyan etti.

Zoe Saldana'dan Avatar 5 isyanı: 53 yaşında olacağım - 1

Avatar serisinin ikinci filmi "Avatar: The Way of Water" geçen yıl aralık ayında vizyona girdi ve ilk filmden 13 yıl sonra seyirciyle buluşması, büyük heyecan yarattı. Serinin devam filmleri de hemen konuşulmaya başladı.

Yönetmen James Cameron, ocak ayında verdiği bir röportajda, üçüncü film için yeşil ışık yakmıştı.

Fransa kanalı 20 Minutes ile söyleşi yapan Cameron, üçüncü filmde farklı bir Na'vi kabilesinin tanıtılacağını söylemişti. Avatar’la ilgili anlatacaklarının bitmediğini, seriye eklenecek halkalar olduğunu, bizi ileride Avatar’ın üçüncü, dördüncü hatta beşinci filminin de beklediğini duyurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Zoe Saldana'dan Avatar 5 isyanı: 53 yaşında olacağım - 2

Devam filminin elde ettiği başarıyla birlikte filmin prodüksiyon şirketi Disney de Avatar 3’ün Aralık 2024’te geleceği müjdesini verdi. Ancak stüdyo, üçüncü filmin vizyon tarihini tam bir sene sonrasına, Aralık 2025’e erteledi.

Şimdi serinin dördüncü ve beşinci devam filmleri gündemde. Avatar 4 ve Avatar 5'in Aralık 2029 ve Aralık 2031’e ertelendiği duyuruldu. Bu takvim değişikliğinin altında yatan nedenin, filmlerin büyük bir hazırlık ve maliyet gerektirmesi olduğu açıklandı. 

Zoe Saldana'dan Avatar 5 isyanı: 53 yaşında olacağım - 3

Empire dergisine konuşan filmin yapımcısı Jon Landau, “Her Avatar filmi büyük bir heyecan yaratsa da filmlerin biz yapımcıların ve elbette izleyicilerin tatmin olacağı seviyeye ulaşması muazzam bir çaba ve hazırlık süreci gerektiriyor” diye konuştu.

Zoe Saldana'dan Avatar 5 isyanı: 53 yaşında olacağım - 4

Bu gecikme haberi sonrası, serinin başrol oyuncusu, iki filmde de Neytiri karakterini canlandıran Zoe Saldana, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Zoe Saldana'dan Avatar 5 isyanı: 53 yaşında olacağım - 5

"53 YAŞINDA OLACAĞIM"

Saldana, "Müthiş! Son Avatar vizyona girdiğinde ben 53 yaşında olacağım. İlk filmi çektiğimde 27 yaşındaydım. Şimdiyse 44 yaşındayım" ifadesini kullandı.

Zoe Saldana'dan Avatar 5 isyanı: 53 yaşında olacağım - 6

YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR

Buna göre, beşinci Avatar filmi vizyona girdiğinde serinin bir diğer başrol oyuncusu, Jake Sully karakterini canlandıran Sam Worthington 55, yönetmen James Cameron ise 77 yaşında olacak. 

James Cameron, üçüncü filmden sonra yönetmenlik koltuğunu bir başkasına devredebileceğinin sinyallerini daha önce vermişti. 

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