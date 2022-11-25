Sabahları daha iyi uyanmada etkili olan 4 faktör

Sabahları uyanmakta zorluk mu çekiyorsunuz veya uyandığınızda yeterince dinlenmiş gibi hissetmiyor musunuz? Kaliforniya Üniversitesi’nden uyku araştırmacısı Raphael Vallat ve ekibi, yeni bir araştırmada sabahları daha iyi uyanmak için gerekli olan 4 faktörü ortaya çıkardı. Vallat, faktörleri deneyen bireylerin, sabahları güne daha iyi bir başlangıç ​​yaptığını belirtti.