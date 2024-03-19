Halk arasında "Ay dede" sendromu olarak biliniyor: Cushing Sendromu nedir, belirtileri neler?

Yüz ve göbek çevresinde yağlanma ile kendisini gösteren ve vücudun fazla kortizona maruz kalmasıyla ortaya çıkan Cushing Sendromu halk arasında "Ay dede" sendromu olarak da biliniyor. Peki, cushing Sendromu nedir, belirtileri neler?

Halk arasında "Ay dede" sendromu olarak biliniyor: Cushing Sendromu nedir, belirtileri neler? - 1

Cushing sendromu santral obezite, amenore, hirsutismus, hipertansiyon, çabuk yorulma, kolay zedelenme, stria, osteoporoz gibi belirti ve bulguları oluşturan hiperkotizolemi ile karakterize bir klinik tablodur. Cushing sendromu, genellikle 20-40 yaş aralığında görülüyor.

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Halk arasında "Ay dede" sendromu olarak biliniyor: Cushing Sendromu nedir, belirtileri neler? - 2

Yüzde meydana gelen tombullaşma ve pembeleşme, beyin felci ve kalp krizi riskini de beraberinde getiren Cushing sendromunun bir işareti olabilir.

Halk arasında "Ay dede" sendromu olarak biliniyor: Cushing Sendromu nedir, belirtileri neler? - 3

CUSHING SENDROMU BELİRTİLERİ

Bu sendromun gözle görülür, ayırt edici belirtisi ise kol ve bacaklarda incelme olurken yağların yüzde ve göbek çevresinde birikmesiyle yüzün ay dede görünümüne kavuşmasıdır. Yüzde pembeleşmeyle birlikte damarların belirgin hale gelmesi, anormal kilo alınması, sivilcelenme ve saç dökülmesi gibi belirtilerle kendini gösteren Cushing sendromu, tedavi edilmediği takdirde beyin felci ve kalp krizi riskini artırabiliyor.

Halk arasında "Ay dede" sendromu olarak biliniyor: Cushing Sendromu nedir, belirtileri neler? - 4

• Anormal kilo alma,
• Adet düzensizlikleri,
• Bel çevresinde anormal kalınlaşma,
• Kemiklerde erime ve kaslarda zayıflık,
• Tansiyon yükselmesi,
• Sivilcelenme, saç dökülmesi ve tüylenme,
• Yorgunluk ve bitkinlik,
• Omuzlar arasında yağ dokusu,
• Kolay moraran zayıf ve narin cilt,
• Damarların belirginleşmesi,
• Bel ve diz ağrıları,
• Tansiyon ve kolesterolün yükselmesi,
• Karaciğer yağlanması, mide ülseri, bağırsak hareket bozuklukları da sendromun diğer belirtileri olabiliyor.

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