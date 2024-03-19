Halk arasında "Ay dede" sendromu olarak biliniyor: Cushing Sendromu nedir, belirtileri neler?
Yüz ve göbek çevresinde yağlanma ile kendisini gösteren ve vücudun fazla kortizona maruz kalmasıyla ortaya çıkan Cushing Sendromu halk arasında "Ay dede" sendromu olarak da biliniyor. Peki, cushing Sendromu nedir, belirtileri neler?
Cushing sendromu santral obezite, amenore, hirsutismus, hipertansiyon, çabuk yorulma, kolay zedelenme, stria, osteoporoz gibi belirti ve bulguları oluşturan hiperkotizolemi ile karakterize bir klinik tablodur. Cushing sendromu, genellikle 20-40 yaş aralığında görülüyor.