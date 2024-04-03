Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir, belirtileri neler?
Talasemi özellikle Güney ve Batı bölgelerimizde oldukça sık izlenen bir hastalıktır. Talasemi hastalığından korunmak için toplumun hastalıkla alakalı bilgi sahibi olması, risk grubunda olanların kan testi yapılması ve taşıyıcı olanlara yönelik genetik danışmanlık hizmeti verilmesi ile mümkün olabilmektedir. Peki, Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir, belirtileri neler?
Talasemi (Akdeniz Anemisi) kalıtsal bir kan hastalığıdır. Kana kırmızı rengini veren ve oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin ( Alyuvar ) yapımında bozuklukla karakterizedir. Alyuvara rengini veren ve oksijen taşıyan Hemoglobin denilen maddenin sağlıklı üretilememesi ile seyreder.
Talasemi (Akdeniz Anemisi) taşıyıcı (talasemi minör), hafif hastalık (talasemi intermediya) ve hasta (talasemi major) tipi olarak üç farklı şekilde görülebilir.