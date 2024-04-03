Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir, belirtileri neler?

Talasemi özellikle Güney ve Batı bölgelerimizde oldukça sık izlenen bir hastalıktır. Talasemi hastalığından korunmak için toplumun hastalıkla alakalı bilgi sahibi olması, risk grubunda olanların kan testi yapılması ve taşıyıcı olanlara yönelik genetik danışmanlık hizmeti verilmesi ile mümkün olabilmektedir. Peki, Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir, belirtileri neler?

Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir, belirtileri neler? - 1

Talasemi (Akdeniz Anemisi) kalıtsal bir kan hastalığıdır. Kana kırmızı rengini veren ve oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin ( Alyuvar ) yapımında bozuklukla karakterizedir. Alyuvara rengini veren ve oksijen taşıyan Hemoglobin denilen maddenin sağlıklı üretilememesi ile seyreder.

Talasemi (Akdeniz Anemisi) taşıyıcı (talasemi minör), hafif hastalık (talasemi intermediya) ve hasta (talasemi major) tipi olarak üç farklı şekilde görülebilir.

N-LIFE HABERLERİ

Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir, belirtileri neler? - 2

Anne ya da babasından yalnızca birinden talasemi genini alan kişide Talasemi Taşıyıcılığı meydana gelir. Taşıyıcıların büyük bir çoğunluğu bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler. Talasemi taşıyıcılığı bir hastalık değildir. Kişinin sağlığını etkilemez, hastalığa dönüşmez. Herhangi bir tedavi de taşıyıcılığını değiştirmez. Kişinin talasemi taşıyıcısı olduğunu bilmesi önemlidir. Çünkü bir taşıyıcı başka bir taşıyıcı ile evlenirse talasemi majörlü (hasta tip) çocukları olma ihtimali artar.


Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir, belirtileri neler? - 3

Hafif hastalık tipinde yani talasemi intermediyada, hastalığın belirtileri genellikle ileri yaşlarda başlar, kan nakli gerekebilir.

Anne ve babanın her ikisinden de hasta geni alan kişilerde ise tablosu daha ağır seyreden hasta tip yani talasemi majör ortaya çıkar. Akdeniz Anemisi olarak da bilinir. Bu çocuklar kendileri için gerekli olan hemoglobini yeterli miktarda yapamazlar. Belirtileri bebek 3-4 aylıkken başlayan, sürekli kan nakli gerektiren ciddi bir kan hastalığıdır.

Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir, belirtileri neler? - 4

TALASEMİ BELİRTİLERİ

Talasemi minör tanısı, genellikle hastalık belirtisi göstermez. Çoğu zaman kişiler özel bir kan testi yaptırmadan ya da çocuk sahibi olana kadar hasta olduğunun farkına varmayabilir. Taşıyıcılık yalnızca anne ve babada varsa, doğacak çocukta %50 oranında hastalık riski bulunabilir.

Nefes darlığı, çarpıntı, tırnak kırılması, saç dökülmesi, solukluk, kulak çınlaması, konsantrasyon azalması, ellerde uyuşma, uyku hali, huzursuzluk, yutma güçlüğü talasemiye işaret edebilir.


Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir, belirtileri neler? - 5

Anemi durumunda tüm organ ve dokularda oksijen yetersizliği gelişir, bu durum tedavi edilmediğinde uzun vadede organların fonksiyonlarında bozulmalara yol açar. Organlara yeterli kan gönderebilmek için kalp daha fazla çalışır, neticede kalp büyümesi veya yetersizliği gelişebilir. Tedavi edilmediğinde altta yatan hastalığın gözden kaçması ya da ilerlemesi de söz konusu olur.

DAHA FAZLA GÖSTER