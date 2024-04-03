Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir, belirtileri neler?

Anne ya da babasından yalnızca birinden talasemi genini alan kişide Talasemi Taşıyıcılığı meydana gelir. Taşıyıcıların büyük bir çoğunluğu bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler. Talasemi taşıyıcılığı bir hastalık değildir. Kişinin sağlığını etkilemez, hastalığa dönüşmez. Herhangi bir tedavi de taşıyıcılığını değiştirmez. Kişinin talasemi taşıyıcısı olduğunu bilmesi önemlidir. Çünkü bir taşıyıcı başka bir taşıyıcı ile evlenirse talasemi majörlü (hasta tip) çocukları olma ihtimali artar.





