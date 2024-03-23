En sık karşılaşılan ölüm nedenlerinden biri: Pıhtı atması nedir, neden olur?
Hayati organlardaki damarlara pıhtı atması, ölümcül sonuçlara neden olabilen bir durum. Tüm yaş gruplarında görülebilen pıhtı atması, yani venöz tromboemboli, farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Peki, pıhtı atması nedir, neden olur?
Pıhtı atması, kanser, bulaşıcı hastalıklar ve trafik kazalarından sonra en sık rastlanan ölüm nedeni olurken, bağırsak, karaciğer ve akciğer damarlarında görülen pıhtı, uzuv kayıplarıyla da sonuçlanabiliyor.