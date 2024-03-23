En sık karşılaşılan ölüm nedenlerinden biri: Pıhtı atması nedir, neden olur?

Hayati organlardaki damarlara pıhtı atması, ölümcül sonuçlara neden olabilen bir durum. Tüm yaş gruplarında görülebilen pıhtı atması, yani venöz tromboemboli, farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Peki, pıhtı atması nedir, neden olur?

En sık karşılaşılan ölüm nedenlerinden biri: Pıhtı atması nedir, neden olur? - 1

Pıhtı atması, kanser, bulaşıcı hastalıklar ve trafik kazalarından sonra en sık rastlanan ölüm nedeni olurken, bağırsak, karaciğer ve akciğer damarlarında görülen pıhtı, uzuv kayıplarıyla da sonuçlanabiliyor.

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En sık karşılaşılan ölüm nedenlerinden biri: Pıhtı atması nedir, neden olur? - 2

DVT NEDİR?

Toplardamarda pıhtı oluştuğu zaman, kan akımı kısmen ya da tamamen bloke olur ve bu bölgede ağrı, kızarıklık ve şişlik meydana gelir. Bu olay, vücuttaki derin bir toplardamarda olduğu zaman derin ven trombozu (DVT) adını alır. Derin ven trombozunun en önemli tehlikesi, pıhtının damar duvarından kopup kan akımıyla kalbe ve oradan da akciğere ulaşıp akciğer damarını tıkamasıdır.

En sık karşılaşılan ölüm nedenlerinden biri: Pıhtı atması nedir, neden olur? - 3

Toplardamarlarda pıhtı oluşumu her yaş grubunda meydana gelebileceği gibi ileri yaş gruplarında görülme sıklığı daha da artıyor. Özellikle 60 yaş üzeri her 100 kişinden birinde venöz tromboemboli görülebiliyor.

En sık karşılaşılan ölüm nedenlerinden biri: Pıhtı atması nedir, neden olur? - 4

PIHTI ATMASI NEDEN OLUR?

Uzun süre hareketsizlik, örneğin uçak, otobüs ve otomobil seyahatleri ya da uzun süre internet başında vakit geçirmek bu hastalığa yol açan nedenler arasında yer alıyor.

En sık karşılaşılan ölüm nedenlerinden biri: Pıhtı atması nedir, neden olur? - 5

PIHTI ATMASINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Uzmanların dikkat çektiği korunma önerilerinin bazıları şöyle:

• Uzun süre hareketsiz kalınacaksa baldır kaslarını çalıştırmak,

• Mümkün olan yerlerde, aralıklarla kalkılıp biraz dolaşılmak,

• Yatak istirahatlarında pıhtı oluşumunu engellemek için hareket etmek,

• Gerektiğinde yaşam tarzında değişiklikler yapmak,

• Kilo vermek,

• Sigarayı bırakmak.

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