130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry medya davasında tanıklık edecek

KRAL EDWARD'DAN SONRA BİR İLK

Harry, Sunday Mirror ve Sunday People'ın da aralarında bulunduğu yayınlarda çalışan gazetecilerin telefon korsanlığı yaptığı, yasa dışı faaliyetler için özel dedektif kullanarak bilgi elde etme yöntemleri uyguladığı iddiasıyla Mirror Group Newspapers (MGN) şirketine tazminat davası açtı.

VII. Edward'dan bu yana Harry, mahkemede tanıklık yaparak kraliyette bir ilke imza atmış olacak. Edward, 1870'teki bir boşanma davasında ve 20 yıl sonrasında bir kart oyunuyla ilgili iftira davasında tanık olarak ifade vermişti.