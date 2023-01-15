2022 Kainat Güzeli seçildi: Birinci güzel tarihe geçti

Dünyanın en önemli güzellik yarışmalarından biri olarak kabul edilen Miss Universe'in finali ABD’nin New Orleans şehrinde yapıldı. Yeni kainat Güzeli de yarışmaya ev sahipliği yapan ükeden, ABD'den çıktı.
2022 Kainat Güzeli ya da 2022 Miss Universe tacını giyen isim, yarışmaya ABD adına katılan 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel oldu.
Gecede Venezuelalı Amanda Dudamel ikinci, Dominik Cumhuriyeti’nden Andreina Martinez de üçüncü oldu.
28 yaşındaki Kâinat Güzeli R'Bonney Gabriel ülkesinde düzenlenen Miss USA yarışmasını birincilikle bitirerek Miss Universe’e gitmeye hak kazanmıştı. R'Bonney Gabriel, bu başarısıyla aynı zamanda tarihe de geçti. ABD’li bir anne ve Filipinli bir babadan doğan genç kadın ABD’de bir güzellik yarışmasında birincilik kazanan ilk Asya kökenli Amerikalı oldu.
R'Bonney Gabriel, önce kendi eyaleti Teksas'ta yapılan yarışmayı kazanmış, ardından ABD Güzellik Yarışması'na katılmaya hak kazanmıştı.
Moda tasarımcısı olan Gabriel, hem ABD Güzellik Yarışması'nı hem de Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk Asya kökenli Amerikalı olarak tarihe geçti.
Miss Universe'in web sitesinde R'Bonney Gabriel "yaşam heyecanı olan çevre dostu bir moda tasarımcısı, model ve dikiş eğitmeni" olarak tanıtıldı.
Gabriel'in biyografisi şöyle devam ediyordu:
“ABD Güzeli seçilen ilk Filipinli-Amerikalı olarak, kültürünüzü kucaklamanın önemini paylaşıyor. Asyalı-Amerikalıların sesi olarak, toplumda daha fazla çeşitlilik ve temsil için kapıyı aralıyor ve Vogue Filipinler'de yayınlanmaktan onur duyuyor. R'Bonney'nin misyonu, kadınların ve genç kızların kendilerini onda görmeleri ve kim olduklarına sahip çıkarak hedeflerine ulaşmak için ondan ilham almalarıdır."
Çevre dostu tasarımlarla öne çıkan bir modacı olan ve tasarımcı olarak başarı kazanmak isteyen R'Bonney Gabriel, Filipinler’den cebinde sadece 20 dolarla ABD’ye göç eden bir babanın kızı.
Yeni kainat Güzeli, kendisinin de tüm göçmenlerin sesi olmayı hedeflediğini açıklamıştı.
R'Bonney Gabriel, yarışmada, taçlar dağıtılmadan önceki son kısım olan gece elbiseli geçişte Filipinli tasarımcı Rian Fernandez tarafından kendisi için hazırlanan elbiseyi giydi.
R'Bonney Gabriel’in Filipinler’den ABD’ye 25 yaşında gelen babası Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden, psikoloji bölümünde doktora derecesi aldı. R'Bonney Gabriel de Kuzey Teksas Üniversitesi’nden, moda tasarımı bölümünden mezun oldu.
Genç kadın tasarımcılık yapmaya devam ederken bir yandan da modellik kariyerini sürdürüyor.
Bu yıl ilk kez Miss Universe yarışmasına katılacak kişilerin evli ve çocuklu da olabilmelerine izin verildi. Geçmişte güzellik kraliçelerinin daha önce evlenmemiş ve çocuk doğurmamış olmaları çok katı bir kural olarak uygulanıyor ve böyle bir durumun ortaya çıkmasıyla taç güzellerden geri alınıyordu. Ancak bu yeni kurala rağmen ülkeler kendi yarışmalarında birinci seçilen güzelleri bu yarışmaya gönderdiği ve hâlâ bu kuralı geçerli saydığı için yarışmada hiç evli ya da çocuklu güzel yoktu.
Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şirin ilk 16'ya kalamadı.
Gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri, bu yıl ilk kez Miss Universe'de Turkey değil Türkiye adıyla temsil sağlanması oldu.
Adayların konuşmaları, giysi seçimleri ve yaptıkları açıklamalar yarışmaya damga vurdu. Rusya adına yarışan güzel, ülkesi Ukrayna’ya savaş açtığı için her türlü uluslararası organizasyondan atılsa da bu yarışmaya katılabildi. "Bence sahip olduğum manevi cesaret, bu yarışma için neden seçildiğimi gösteriyor. Ben güçlüyüm ve yurtdışında Rusya'ya yönelik yok sayma kültürüne rağmen ne olursa olsun yarışmaya katılıyorum" diyen Anna Linnikova yarışmada dereceye giremedi.
Yarışmaya Ukrayna adına katılan Viktoria Apanasenko barış meleğini canlandırdığı kanatlı kostümüyle dikkat çekti. Viktoria Apanasenko, Miss Universe’de ‘Karnaval Ruhu’ ödülüne layık görüldü.
Yarışmada Şili ve Malta adayları Sempati Güzeli seçilirken Venezuala güzelinin annesinin jüride yer aldığı söylentisi torpil tartışmalarını gündeme getirdi. Ancak bu konuyla ilgili kesin bir bilgi yok. Bu yıl ilk kez halk oylaması ücretli yapılırken bu durum da tepki yarattı ve başta ücretsiz olarak lanse edilen oylama için insanlardan oy başına 1 dolar talep edilmesi de tartışma konusu oldu.