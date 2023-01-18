2023 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala'ya, hangi ünlü isimlerin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

2023 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 1

2023 MET Gala’ya oyuncu Penelope Cruz, ünlü tenisçi Roger Federer, oyuncu Michaela Coel ve şarkıcı Dua Lipa'nın yanı sıra Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour'dan oluşan ekip ev sahipliği yapacak.

2023 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 2

Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım galası, bu yıl 1 Mayıs'ta gerçekleşecek.

2023 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 3

LAGERFELD'E İTHAK EDİLECEK

Her sene belli bir temaya odaklanan MET Gala’nın direktörlerinden Max Hollein, geçtiğimiz aylarda 2023’teki gala gecesinin 85 yaşında pankreas kanserinden ölen Alman tasarımcı Karl Lagerfeld’e ithaf edileceğini açıklamıştı.

2023 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 4

Etkinlik Fendi, Karl Lagerfeld markası ve Condé Nast ile birlikte gösterinin ana sponsorlarından biri olan Chanel tarafından yönetilecek. Bu markaların yanı sıra Balmain, Patou, Chloé markaları da sergilenecek.

2023 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 5

1 Mayıs günü gerçekleşecek olan etkinlikte kimlerin boy göstereceği ise her sene olduğu gibi merak konusu.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER