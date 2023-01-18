2023 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu

2023 MET Gala’ya oyuncu Penelope Cruz, ünlü tenisçi Roger Federer, oyuncu Michaela Coel ve şarkıcı Dua Lipa'nın yanı sıra Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour'dan oluşan ekip ev sahipliği yapacak.
Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım galası, bu yıl 1 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Her sene belli bir temaya odaklanan MET Gala’nın direktörlerinden Max Hollein, geçtiğimiz aylarda 2023’teki gala gecesinin 85 yaşında pankreas kanserinden ölen Alman tasarımcı Karl Lagerfeld’e ithaf edileceğini açıklamıştı.
Etkinlik Fendi, Karl Lagerfeld markası ve Condé Nast ile birlikte gösterinin ana sponsorlarından biri olan Chanel tarafından yönetilecek. Bu markaların yanı sıra Balmain, Patou, Chloé markaları da sergilenecek.
1 Mayıs günü gerçekleşecek olan etkinlikte kimlerin boy göstereceği ise her sene olduğu gibi merak konusu.