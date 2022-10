MET Gala 2023'ün teması açıklandı

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın teması açıklandı.



Etkinlik, 2019 yılında 85 yaşında vefat eden modacı Karl Lagerfeld'nın çalışmalarını onurlandırmaya adandı.



"Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" başlıklı etkinlikte, Alman tasarımcının yaklaşık 150 kıyafeti sergilenecek.



Etkinlik Fendi, Karl Lagerfeld markası ve Condé Nast ile birlikte gösterinin ana sponsorlarından biri olan Chanel tarafından yönetilecek. Bu markaların yanı sıra Balmain, Patou, Chloé markaları da sergilenecek.