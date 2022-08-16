59 yaşındaki Demi Moore'dan bikini şov

Haberler - ntv.com.tr | 16.08.2022 - 12:48 - Son Güncelleme : 16.08.2022 - 13:03
Hollywood’un ünlü yıldızı Demi Moore, hafta sonu Yunanistan’da çıktığı yat gezisinde bikinisiyle görüntülendi. 59 yaşındaki üç çocuk annesi oyuncu, yıllara meydan okuyan fit görünümüyle dikkat çekti. Moore, mini bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
Makyajsız olduğu görülen Moore, tatil fotoğrafını “Yazı içime çekiyorum” notuyla yayınladı.
Ünlü oyuncunun 34 yaşındaki kızı Rumer Willis, Moore’un fotoğrafına, “Aman Tanrım ne seksi bir annesin” notunu yazdı.
Moore’un fotoğrafına yorum yazanlardan biri de eski eşi Bruce Willis’in (66) şimdiki eşi Emma Heming’di (44). Emma Heming, “Ve sana çok yakışmış!” yorumunda bulundu.
Bruce Willis ve Demi Moore 1987 ile 2000 yılları arasında evliydi. Çiftin bu evlilikten Tallulah (28), Scout (31) ve Rumer (34) adlarında üç kızı oldu.
Demi Moore ayrıca 2005 ile 2013 yılları arasında Ashton Kutcher ile evliydi.
Demi Moore, çocuklarının babası Bruce Willis ile boşandıktan sonra arkadaşça görüşmeye başladı. Hatta pandemi döneminde Bruce Willis, karantina günlerini eşi Emma Heming ile değil, eski eşi Demi Moore ile aynı evde geçirdi. Evde hem kızları hem de kızlarının sevgilileriyle birlikte zaman geçiren eski evli çift, karantina günlerinden eğlenceli fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı.
Willis’in model eşi Heming ile ve kızları Mabel (10) ve Evelyn’i (7) evde bırakması, çiftin aralarının bozuk olmasına yorulurken, gerçeğin hiç de öyle olmadığı, Demi Moore’un sosyal medyada paylaştığı ailece karantina fotoğraflarına Emma Heming’in “Sizi seviyorum ve özlüyorum çocuklar” yazmasıyla anlaşılmıştı.
Demi Moore, Bruce Willis ile Emma Heming’in Mart 2019’daki düğün tazeleme törenine katılmıştı. Çift de ünlü aktrisin çıkardığı kitabının tanıtımında ona destek olmuştu.
Öte yandan Bruce Willis, afazi hastalığına yakalandığını ve oyunculuğu bıraktığını kamuoyuyla paylaşmıştı. 'Söz yitimi' olarak da adlandırılan 'Afazi' beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkıyor. Konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkiliyor.