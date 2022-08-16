59 yaşındaki Demi Moore'dan bikini şov

Bruce Willis ve Demi Moore 1987 ile 2000 yılları arasında evliydi. Çiftin bu evlilikten Tallulah (28), Scout (31) ve Rumer (34) adlarında üç kızı oldu.

Demi Moore ayrıca 2005 ile 2013 yılları arasında Ashton Kutcher ile evliydi.