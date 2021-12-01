Demi Moore yine yüzündeki değişimle gündemde

Demi Moore, Paris Moda Haftası'ndan İngiliz tasarımcı Kim Jones'un hazırladığı 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonu için defileye çıkmış ve bu görüntüsü gündem olmuştu. Bazı kişiler, oyuncunun kesinlikle ilk bakışta tanınmayacak kadar değiştiğini ileri sürüp "Ama bunun nedeni, estetik operasyon mu yoksa makyaj sanatçısının ustalığı mı belli değil" şeklinde yorum yapmıştı. Tüm bu tartışmalardan sonra Instagram'dan bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncunun, süper modeller Christy Turlington, Kate Moss ve Fendi'nin sanat yönetmeni Kim Jones ile verdiği pozda yüzünde hiçbir değişiklik olmadığını gözler önüne serdi.