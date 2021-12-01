Demi Moore yine yüzündeki değişimle gündemde

Sık sık estetik operasyon geçiren Demi Moore, Ocak ayındaki Paris Moda Haftası'ndan sonra önceki gün düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ndeki kırmızı halı görünümüyle gündem oldu. 59 yaşındaki Moore'un yüzündeki değişim sosyal medyada tartışma yarattı.

Haberler 01.12.2021 - 09:32

Demi Moore yine yüzündeki değişimle gündemde - 1

British Fashion Awards (İngiliz Moda Ödülleri) önceki gün Royal Albert Hall'da gerçekleşti. Moda, sinema, müzik dünyasının ünlü isimleri, Londra'daki ödül töreninde bir araya geldi. Konukların şıklık yarışı sergilediği gecenin en çok konuşulan ismi ise Demi Moore oldu.

Demi Moore yine yüzündeki değişimle gündemde - 2

59 yaşındaki oyuncu, yüzünün farklı görünümüyle bir kez daha adından söz ettirdi. Gece için gri ve siyah renklerden oluşan payetli bir elbise giymeyi tercih eden Moore'un yüzünün bu kadar çok dikkat çekmesinin nedeni ise yaptırdığı uygulamalar oldu.

Demi Moore yine yüzündeki değişimle gündemde - 3

Daha genç olduğu dönemde bile yaş almayı yavaşlatmak için bütün imkanlarını kullanan oyuncunun, elmacık kemiklerinin aşırı belirginliği ve dudak bölgesinin görüntüsü dikkat çekti. Bütün bunlar da Demi Moore'un gecenin en çok konuşulan ünlü ismi olmasına yol açtı.

Demi Moore yine yüzündeki değişimle gündemde - 4

Bazı sosyal medya kullanıcıları Demi Moore'un geçen yıllara iyi direndiğini ve güzel göründüğünü savundu. Ancak ünlü oyuncuyu eleştiren takipçileri ise Moore'un artık yaş almayı kabullenmesi gerektiğini dile getirdi.

Demi Moore yine yüzündeki değişimle gündemde - 5

Bir kişi, "Demi Moore, yüzüne estetik uygulamayı yapan uzmanı dava etmeli. Bu kötü sonuçlanmış bir uygulama" diyerek görüşünü belirtti.

Demi Moore yine yüzündeki değişimle gündemde - 6

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Moore'un eskiden çok hoş göründüğünü ama bu uygulamalar yüzünden artık bambaşka biri olduğunu öne sürdü.


Demi Moore yine yüzündeki değişimle gündemde - 7

Demi Moore, Paris Moda Haftası'ndan İngiliz tasarımcı Kim Jones'un hazırladığı 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonu için defileye çıkmış ve bu görüntüsü gündem olmuştu. Bazı kişiler, oyuncunun kesinlikle ilk bakışta tanınmayacak kadar değiştiğini ileri sürüp "Ama bunun nedeni, estetik operasyon mu yoksa makyaj sanatçısının ustalığı mı belli değil" şeklinde yorum yapmıştı. Tüm bu tartışmalardan sonra Instagram'dan bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncunun, süper modeller Christy Turlington, Kate Moss ve Fendi'nin sanat yönetmeni Kim Jones ile verdiği pozda yüzünde hiçbir değişiklik olmadığını gözler önüne serdi.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER