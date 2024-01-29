60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu

YAŞLANMAYAN ÜNLÜLER ARASINDA

Hollywood'un en başarılı ve yakışıklı aktörleri arasında gösterilen Pitt, 60 yaşında. Matrix yıldızı Keanu Reeves gibi yıllar da Pitt'e iyi davrandı demek yanlış olmaz.

Pitt'in hiçbir estetik müdahale yaptırmamış olması ve doğal görünmesi her ne kadar övgü toplasa bir TikTok videosu bazı söylentilere neden oldu.