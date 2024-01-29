60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu

Hollywood'un efsane oyuncularından Brad Pitt, her ne kadar 60 yaşında olsa da yaşlanmayan görüntüsüyle gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncunun yüz germe ameliyatı olduğuna dair yapılan bir video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte Pitt hakkındaki iddialar ve son dönemde değişimleriyle dikkat çeken ünlü erkekler...

60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu - 1

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (2008) filminde seksenli yaşlarda doğup geriye doğru yaşlanan bir adamı canlandıran Brad Pitt, her daim olduğundan daha genç göstermesiyle gündeme geliyor.

N-LIFE HABERLERİ

60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu - 2

YAŞLANMAYAN ÜNLÜLER ARASINDA

Hollywood'un en başarılı ve yakışıklı aktörleri arasında gösterilen Pitt, 60 yaşında. Matrix yıldızı Keanu Reeves gibi yıllar da Pitt'e iyi davrandı demek yanlış olmaz.

Pitt'in hiçbir estetik müdahale yaptırmamış olması ve doğal görünmesi her ne kadar övgü toplasa bir TikTok videosu bazı söylentilere neden oldu.

60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu - 3

GİZLİCE YAPTIRDI

Oyuncunun geçtiğimiz yıl Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki görüntüleri ile 2020 yılındaki görüntülerini karşılaştıran Dr. Jonny Betteridge, oyuncunun gizli bir estetik operasyonu yaptırdığını öne sürdü.

60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu - 4

2-3 aylık bir iyileşme süreci gerektiren bu operasyonun 100 bin sterlin maaliyeti olabileceği belirtiliyor.

60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu - 5

Pitt hiçbir zaman estetik yaptırdığını söylememiş olsa da Betteridge, oyuncunun yüz germe ameliyatı yaptırdığını iddia etti.

60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu - 6

İZLER KANIT NİTELİĞİNDE

Doktor, oyuncunun kulaklarındaki izlerin bu ameliyatı yaptırdığını kanıtlar nitelikte olduğunu dile getirdi.

60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu - 7

Oyuncunun bu operasyon sayesinde 2000'li yıllardaki haline geri döndüğü belirtiliyor.

Doktorun videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve oyuncunun bıçak altına yattığına dair söylentiler dolaşmaya başladı.

60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu - 8

ONLAR DA İDDİALARLA GÜNDEME GELDİ

Son dönemde birçok ünlü erkek, estetik iddialarıyla gündeme geldi. Bu isimlerden biri olan  Gökhan Özen'in yüzündeki değişim dikkat çekmiş, ünlü ismin botoks yaptırdığı öne sürülmüştü.

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Özen, sosyal medya hesabından çekilen videoda filtre olduğunu ileri sürdü.

60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu - 9

Müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim, sosyal medyada gündem olmuştu. Botoks yaptırdığını açıklayan şarkıcı, pişmanlığını dile getirdi.

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