60 yaşındaki Brad Pitt de mi estetik yaptırdı? Değişimi sosyal medyada viral oldu
Hollywood'un efsane oyuncularından Brad Pitt, her ne kadar 60 yaşında olsa da yaşlanmayan görüntüsüyle gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncunun yüz germe ameliyatı olduğuna dair yapılan bir video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte Pitt hakkındaki iddialar ve son dönemde değişimleriyle dikkat çeken ünlü erkekler...
Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (2008) filminde seksenli yaşlarda doğup geriye doğru yaşlanan bir adamı canlandıran Brad Pitt, her daim olduğundan daha genç göstermesiyle gündeme geliyor.