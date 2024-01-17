Gökhan Özen'den estetik iddialarına yalanlama: Keyfimi kaçıramazsınız

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen, uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşıyordu. Kısa bir süre önce Türkiye'ye dönen ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekmişti.
Akıllı lens takdırdığını bu sebeple görüntüsünde değişim olabileceğini açıklayan Özen, önceki gün bir davette görüntülendi. Ünlü ismin yüzündeki değişime yorum yağdı.
"YÜZÜMDE HİÇBİR ŞEY YOK"
Çıkan haberlerin ardından estetik iddialarıyla ilgili sessizliğini bozan Gökhan Özen, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
Ünlü şarkıcı "Herkese merhabalar. Uyandım bir baktım ki insanlar beni aramış, 'Gökhan yüzünle ilgili haberler çıkıyor...' Bir tane basından arkadaşımız filtreyi basıyor ekrana bir de açı yakalatmış kendine, kontrastı abartmış, videoyu editlemiş yayına veriyor. Şimdi bu yüze simsiyah filtreyi koysan bütün çizgiler çıkar. Bakın şu an doğal olarak kendi telefonumdan filtresiz bir şekilde çekiyorum. Yüzümde hiçbir şey yok, sevenlerime bunu söyleyeyim. Yüzümde hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerimden bir operasyon geçirdim onu da sağlık amaçlı mecburen geçirdim.İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız ama beni seven insanların keyfini kaçırmayın" dedi.
"Bakın nasıl bir iftirayla uğradığımı şuradan anlayın" diyen Özen, kaşlarını kaldırarak alnındaki çizgileri gösterdi ve "Botoks yaptıran insanların alnı bu şekilde kırışmaz. Böyle iftiralarla beni üzemezsiniz. Sevenlerimi, ailemi ve annemi üzmeyin. Yüzüm kendi yüzüm" ifadelerini kullandı.
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