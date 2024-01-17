Gökhan Özen'den estetik iddialarına yalanlama: Keyfimi kaçıramazsınız

Ünlü şarkıcı "Herkese merhabalar. Uyandım bir baktım ki insanlar beni aramış, 'Gökhan yüzünle ilgili haberler çıkıyor...' Bir tane basından arkadaşımız filtreyi basıyor ekrana bir de açı yakalatmış kendine, kontrastı abartmış, videoyu editlemiş yayına veriyor. Şimdi bu yüze simsiyah filtreyi koysan bütün çizgiler çıkar. Bakın şu an doğal olarak kendi telefonumdan filtresiz bir şekilde çekiyorum. Yüzümde hiçbir şey yok, sevenlerime bunu söyleyeyim. Yüzümde hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerimden bir operasyon geçirdim onu da sağlık amaçlı mecburen geçirdim.İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız ama beni seven insanların keyfini kaçırmayın" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gökhan Özen (@gokhanozenonline)'in paylaştığı bir gönderi "Bakın nasıl bir iftirayla uğradığımı şuradan anlayın" diyen Özen, kaşlarını kaldırarak alnındaki çizgileri gösterdi ve "Botoks yaptıran insanların alnı bu şekilde kırışmaz. Böyle iftiralarla beni üzemezsiniz. Sevenlerimi, ailemi ve annemi üzmeyin. Yüzüm kendi yüzüm" ifadelerini kullandı.