Rafet El Roman'ın estetik pişmanlığı: Yakışıklılığım resmen mahvoldu

ÜNLÜ ŞARKICIYA YORUM YAĞDI

Ünlü isme "Çok sert ve ağır bir botoks yaptırmış gibi duruyor", "Çok kötü görünüyor", "Ne yaptın kendine?" gibi yorumlar geldi.



Bu yorumların ardından sessizliğini bozan Rafet El Roman, yüzünün son haliyle ilgili açıklama yaptı.