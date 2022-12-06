Açıklamalarıyla gündemden düşmüyor: Kanye West dövmesinden pişman olanlara yardım

"İNSANLAR NAZİLERİ KÖTÜLEMEYİ, BIRAKMALI"

Son olarak tamamen yüzü kapalı bir şekilde Alex Jones’un programına katılan ve “Ben Hitler’i beğeniyorum. İnsanlar Nazileri kötülemeyi bırakmalı. Hitler 6 milyon kişiyi öldürmedi bu istatistiksel bir yanlış. Ben burada şoke edici olmak istemiyorum. Hitler’i beğeniyorum. Soykırım öyle olmadı” diyen Kanye West'in sözlerine tepki yağarken, ünlü şarkıcının dövmesini taşıyan ve sildirmek isteyen hayranlarına sevindirici bir haber geldi.