Adriana Lima yıllar sonra yeniden Victoria's Secret etkinliğinde

Adriana Lima, yeniden Victoria's Secret'a kavuştu. 41 yaşındaki Brezilyalı süper model, markanın yeni çıkan Heavenly adlı parfümünün New York'taki tanıtım etkinliğinde boy gösterdi.
Geçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Lima, eski formuna kavuşmuş haliyle dikkat çekti. Beyaz bir takım giyen Lima, etkinliğin bir başka ünlü ismi Taylor Hill ile yan yana geldi.
Lima, 1999 ile 2018 yılları arasında Victoria’s Secret meleği olmuştu. Marka ile beş yıllık ayrılığını yeni Heavenly adlı parfümün tanıtım yüzü olarak bitirdi.
Lima, geçtiğimiz günlerde parfüm tanıtımı için kamera karşısına geçmişti.
Solve Sundsbo'nun çektiği kampanyada yer alan model, sarı şifon elbisesiyle poz vermişti.
"Bu marka ailem gibi oldu" diyen Lima, yeniden setlere döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtmişti.