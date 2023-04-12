Adriana Lima yıllar sonra yeniden Victoria's Secret etkinliğinde

Ünlü süper model Adriana Lima, beş yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği Victoria's Secret'ın yeni ürün tanıtımında boy gösterdi.

Adriana Lima yıllar sonra yeniden Victoria's Secret etkinliğinde - 1

Adriana Lima, yeniden Victoria's Secret'a kavuştu. 41 yaşındaki Brezilyalı süper model, markanın yeni çıkan Heavenly adlı parfümünün New York'taki tanıtım etkinliğinde boy gösterdi.

N-LIFE HABERLERİ

Adriana Lima yıllar sonra yeniden Victoria's Secret etkinliğinde - 2

Geçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Lima, eski formuna kavuşmuş haliyle dikkat çekti. Beyaz bir takım giyen Lima, etkinliğin bir başka ünlü ismi Taylor Hill ile yan yana geldi.

Adriana Lima yıllar sonra yeniden Victoria's Secret etkinliğinde - 3

Lima, 1999 ile 2018 yılları arasında Victoria’s Secret  meleği olmuştu. Marka ile beş yıllık ayrılığını yeni Heavenly adlı parfümün tanıtım yüzü olarak bitirdi. 

Adriana Lima yıllar sonra yeniden Victoria's Secret etkinliğinde - 4

Lima, geçtiğimiz günlerde parfüm tanıtımı için kamera karşısına geçmişti.

Adriana Lima yıllar sonra yeniden Victoria's Secret etkinliğinde - 5

Solve Sundsbo'nun çektiği kampanyada yer alan model, sarı şifon elbisesiyle poz vermişti.

Adriana Lima yıllar sonra yeniden Victoria's Secret etkinliğinde - 6

"Bu marka ailem gibi oldu" diyen Lima, yeniden setlere döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtmişti.

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