Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu: Hep böyle gül sevgilim

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi bırakmayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu'nun doğum günününe özel romantik bir paylaşım yaptı.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu: Hep böyle gül sevgilim - 1

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Yalı Çapkınında Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu özel hayatıyla da gündemde. Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, oyuncunun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu: Hep böyle gül sevgilim - 2

"HEP BÖYLE GÜL"

Yazıcıoğlu, sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü, "Güzelim, sevgilim... Hep böyle gül" notuyla paylaştı.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu: Hep böyle gül sevgilim - 3

Oyuncu, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın..." ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu: Hep böyle gül sevgilim - 4

Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımına pek çok beğeni ve yorum yağdı.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu: Hep böyle gül sevgilim - 5

Son dönemde Darmaduman dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile uzun süredir birliktelik yaşıyor.

Yazıcıoğlu’nun yer aldığı yapımlar arasında Ölüm Zamanı, Bir Annenin Günahı, Aşk 101 ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi projeler yer alıyor.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu: Hep böyle gül sevgilim - 6

İkili 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanıştı.

Çift o günden beri birlikteliğine devam ediyor. Kariyerlerinde birbirinden başarılı projelere imza atan ikili, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyor.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu: Hep böyle gül sevgilim - 7

Mert Yazıcıoğlu 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Denizlili olan oyuncu, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu: Hep böyle gül sevgilim - 8

YALI ÇAPKINI HER CUMA ZİRVEDE 

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu: Hep böyle gül sevgilim - 9

NASIL KEŞFEDİLDİ?

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı projeye imza atan Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi, annesinin Özcan Deniz’e mesaj atmasıyla başladı. Haberin detayları için tıklayın...

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