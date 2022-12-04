Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu: Hep böyle gül sevgilim

YALI ÇAPKINI HER CUMA ZİRVEDE

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu.