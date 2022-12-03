Yalı Çapkını cuma akşamının vazgeçilmez lideri

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit’in karşılıklı şarkı söyleyip dans ettikleri sahne de büyük beğeni topladı.



Star’ın sevilen dizisi 'Yalı Çapkını' 10. bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 2 Aralık Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.



BÖLÜM ÖZETİ



Yusuf’a sorduğu sorunun yarattığı deprem üzerine dışarı çıkan Ferit’in gittiği mekan çıkışında çıkan olaydan dolayı gazeteye düşen fotoğrafları hem Korhanlar Yalısı’nda hem de Kazım Ağa’nın evinde büyük yankı uyandırdı.

Kazım çıkan habere tepkisini Seyran’ı geri almak için konağa giderek gösterdi. Öte yandan Gülgün, Pelin’le baş başa konuşarak ondan Ferit’le ilişkisini bitirmesini istedi. Pelin bu isteğe kayıtsız kalamazken, Halis Ağa da Hattuç’a geçmişin telafisi olarak özel bir bileklik hediye etti.



YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

