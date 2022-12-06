Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan çok konuşulan paylaşım: Sabrımızı sınamayınız

Cuma akşamları herkesi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, başarılı senaryosu ve yetenekli kadrosu ile her hafta reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu özel hayatıyla da gündemde.
Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Saraçoğlu’nun sevgisili de kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu. Son dönemde Darmaduman dizisiyle adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile atış talimi yaptığı anları paylaştı.
Yazıcıoğlu, uzun bir süre önce gönderi olarak paylaştığı bir videoyu hayranlarıyla yeniden paylaşarak gündeme geldi. Ünlü oyuncu paylaşımına "Sabrımızı sınamayınız" notunu düştü.
Öte yandan, Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, oyuncunun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Yazıcıoğlu, sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü, "Güzelim, sevgilim... Hep böyle gül" notuyla paylaştı.
Yazıcıoğlu’nun yer aldığı yapımlar arasında Ölüm Zamanı, Bir Annenin Günahı, Aşk 101 ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi projeler yer alıyor. İkili 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanıştı.
Çift o günden beri birlikteliğine devam ediyor. Kariyerlerinde birbirinden başarılı projelere imza atan ikili, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyor. Mert Yazıcıoğlu 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Denizlili olan oyuncu, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nden mezun oldu.
Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, son yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi, 10. bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 2 Aralık Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.