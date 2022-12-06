Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan çok konuşulan paylaşım: Sabrımızı sınamayınız

YALI ÇAPKINI HER CUMA ZİRVEDE

Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, son yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi, 10. bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 2 Aralık Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.