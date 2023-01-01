Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin'den bebek müjdesi

"BABAMIN HAYATI BENİ İLGİLENDİRMEZ"

Öte yandan Ireland Baldwin, geçtiğimiz mart ayında babasına 'endişe verici bir şekilde takıntılı' olanlara hitap ettiği bir Instagram paylaşımı yapmış ve “Bence pek çok insan bu konularla ilgili bir derdim olduğunu ve yaşananları üstüme alındığımı sanıyor. Gelin size bu konudaki fikrimi bedavaya açıklayayım: Babam ve eşi Hilaria’nın hayatında olan hiçbir şey beni ilgilendirmiyor" demişti.