Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var

Haberler - ntv.com.tr | 17.06.2022 - 08:07 - Son Güncelleme : 17.06.2022 - 08:19

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, dava sonrası verdiği yeni röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Röportajın yayınlanan ön gösteriminde oyuncu, Depp’in kendisine şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu dolusu terapist notu olduğunu iddia etti.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 1

Eski eşi ’e kaybettiği dava sonrası televizyona çıkan ve haksızlığa uğradığını dile getiren Amerikalı oyuncu , yeni röportajıyla tekrar gündemde. Oyuncu, röportajının yayınlanan 20 dakikalık ön gösteriminde, Depp’in kendisine şiddet uyguladığına dair kanıtları olduğunu iddia etti.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 2

Today Show’a verdiği röportajı tamamlayan Heard, şimdi de NBC’nin Dateline programına konuk oldu.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 3

TERAPİST NOTLARI VAR

Heard, sunucu Savannah Gutrie ile gerçekleştirdiği röportaj esnasında 2011 yılına uzanan birçok terapist notunun olduğunu ve bu notların Deppin kendisine şiddet uyguladığını kanıtladığını belirtti.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 4

"DOSYALAR DOLU NOT VAR"

36 yaşındaki oyuncu, “Şiddet gördüğüm anları paylaştığım doktorumun elinde dosyalar dolusu not var” ifadesini kullandı. Hearde göre, notlarda Depp’in kendisini duvara ittiğini ve ona öldürmekle tehdit ettiğini gösteren pek çok kanıt bulunuyor.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 5

MAHKEMEDE DELİL OLARAK SUNAMADI

Hakimin bu notları “söylenti” olarak nitelendirdiğini belirten oyuncu, doktorun notlarını kanıt olarak mahkemede sunamadığını dile getirdi.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 6

NOTLAR GÖSTERİLDİ

Programın ön gösteriminde Deppin Heard ile ilişkilerinin ilk başında ona şiddet uyguladığını kanıtlayan bu notlar ekrana geldi.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 7

TERAPİST NOTLARI

Terapistin notlarında “Onu duvara itti”, “Onu yerde sürükledi” “Geceliğini yırttı” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 8

Oyuncu, Today Show'a verdiği röportajda, evlilikleri esnasında fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmesine rağmen Johnny Deppi hala sevdiğini söylemişti.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 9

"İFADEMİN ARKASINDAYIM"

Sunucunun “Depp sana asla vurmadığını söyledi. Bu bir yalan mı?” sorusuna “Evet” cevabını veren oyuncu, “Ölene kadar ifademin her kelimesinin arkasında duracağım” dedi.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 10

Röportaj esnasında Depp hakkında duyguları sorulan oyuncu, eski eşi Depp için “Onu hala çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 11

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

“Kesinlikle. Kesinlikle onu çok seviyorum. Onu tüm kalbimle seviyorum. Bozuk bir ilişkiyi düzeltmek için elimden gelen yaptım. Ama beceremedim. Ona karşı hiçbir kötü bir hissim yok veya kin beslemiyorum. Bunu anlamanın zor olduğunu kabul ediyorum ama eğer birini sevdiyseniz bunu anlamak oldukça kolay” diyerek Depp’e karşı nefret duymadığını söyledi.

Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var - 12

HEARD'ÜN GELECEK PLANLARI

Heard, gelecek planlarından da röportaj esnasında bahsetti. 1 yaşındaki kızı Oonagh-Paige için ‘tam zamanlı’ anne olacağını belirten oyuncunun, Aquaman’in yeni filminde de çıkarılacağı iddia edilmişti. Oyuncunun ekibi bu haberin asılsız olduğunu ve Heard’ün küçük de olsa rolü olduğunu belirtmişti.

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