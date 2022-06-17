Amber Heard: Johnny Depp'in bana şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu not var

Haberler - ntv.com.tr | 17.06.2022 - 08:07 - Son Güncelleme : 17.06.2022 - 08:19
Eski eşi Johnny Depp’e kaybettiği dava sonrası televizyona çıkan ve haksızlığa uğradığını dile getiren Amerikalı oyuncu Amber Heard, yeni röportajıyla tekrar gündemde. Oyuncu, röportajının yayınlanan 20 dakikalık ön gösteriminde, Depp’in kendisine şiddet uyguladığına dair kanıtları olduğunu iddia etti.
Today Show’a verdiği röportajı tamamlayan Heard, şimdi de NBC’nin Dateline programına konuk oldu.
Heard, sunucu Savannah Gutrie ile gerçekleştirdiği röportaj esnasında 2011 yılına uzanan birçok terapist notunun olduğunu ve bu notların Depp’in kendisine şiddet uyguladığını kanıtladığını belirtti.
Hakimin bu notları “söylenti” olarak nitelendirdiğini belirten oyuncu, doktorun notlarını kanıt olarak mahkemede sunamadığını dile getirdi.
Programın ön gösteriminde Depp’in Heard ile ilişkilerinin ilk başında ona şiddet uyguladığını kanıtlayan bu notlar ekrana geldi.
Terapistin notlarında “Onu duvara itti”, “Onu yerde sürükledi” “Geceliğini yırttı” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.
Oyuncu, Today Show'a verdiği röportajda, evlilikleri esnasında fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmesine rağmen Johnny Depp’i hala sevdiğini söylemişti.
Sunucunun “Depp sana asla vurmadığını söyledi. Bu bir yalan mı?” sorusuna “Evet” cevabını veren oyuncu, “Ölene kadar ifademin her kelimesinin arkasında duracağım” dedi.
Röportaj esnasında Depp hakkında duyguları sorulan oyuncu, eski eşi Depp için “Onu hala çok seviyorum” ifadelerini kullandı.
“Kesinlikle. Kesinlikle onu çok seviyorum. Onu tüm kalbimle seviyorum. Bozuk bir ilişkiyi düzeltmek için elimden gelen yaptım. Ama beceremedim. Ona karşı hiçbir kötü bir hissim yok veya kin beslemiyorum. Bunu anlamanın zor olduğunu kabul ediyorum ama eğer birini sevdiyseniz bunu anlamak oldukça kolay” diyerek Depp’e karşı nefret duymadığını söyledi.
Heard, gelecek planlarından da röportaj esnasında bahsetti. 1 yaşındaki kızı Oonagh-Paige için ‘tam zamanlı’ anne olacağını belirten oyuncunun, Aquaman’in yeni filminde de çıkarılacağı iddia edilmişti. Oyuncunun ekibi bu haberin asılsız olduğunu ve Heard’ün küçük de olsa rolü olduğunu belirtmişti.