Ameliyat olan Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alınan usta sanatçı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Ameliyat olan Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 1

Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını Ajda Pekkan'ın son durumuyla ilgil açıklama menajerinden geldi.

Ameliyat olan Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 2

76 yaşındaki sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurmuştu.

Habertürk'ün haberine göre Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Arınmış, "Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorunu yok, gayet iyi ve bu geceyi hastanede geçirecek" dedi.

Ameliyat olan Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 3

Tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan'ın akşam saat 18.00 sularında ameliyattan çıktığı biliniyor.

Ameliyat olan Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 4

Kireçlenme sebebiyle dizleri su toplayan Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.  

N-LIFE HABERLERİ

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