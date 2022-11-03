Ameliyat olan Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

76 yaşındaki sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurmuştu.

Habertürk'ün haberine göre Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Arınmış, "Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorunu yok, gayet iyi ve bu geceyi hastanede geçirecek" dedi.