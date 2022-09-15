Galeri

Anne Hathaway Şeytan Marka Giyer karakterini taklit etti

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 12:19 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 12:37

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, New York Moda Haftası'nda Şeytan Marka Giyer filmindeki karakteri gibi giyindi.

Anne Hathaway Şeytan Marka Giyer karakterini taklit etti - 1

Hollywood’un ünlü isimlerinden , yer aldığı başarılı yapımların yanı sıra stiliyle de şu şıralar gündemde.

Anne Hathaway Şeytan Marka Giyer karakterini taklit etti - 2

New York Moda Haftası kapsamında ABD merkezli lüks moda markası Michael Kors’un defilesini izlemeye gelen Hathaway, herkesi geçmişe götürdü.

Anne Hathaway Şeytan Marka Giyer karakterini taklit etti - 3

KARAKTERİNİ TAKLİT ETTİ

Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada) filmindeki Andy Sachs karakterine çok benzeyen bir görünümle defileye katılan oyuncu, sosyal medyada viral oldu.

Anne Hathaway Şeytan Marka Giyer karakterini taklit etti - 4

16 YIL SONRA BİLE AYNI

39 yaşındaki oyuncu, koyu kahve deri ceketi ve boğazlı kazağıyla, filmdeki karakterine çok benzetildi. Saç modeli ve makyajıyla da karakterini andıran oyuncunun 16 sene geçmesine rağmen hiç değişmemiş olması dikkat çekti.

Anne Hathaway Şeytan Marka Giyer karakterini taklit etti - 5

Ünlü bir moda dergisine asistan olarak giren Andy Sachs’i konu alan filmde, otoriter genel yayın yönetmeni Miranda Priestly’yi Meryl Streep canlandırıyordu. Miranda karakteri gerçek hatta Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni Anna Wintour’a benzetilmişti.

Anne Hathaway Şeytan Marka Giyer karakterini taklit etti - 6

Hathaway’in defile esnasında Wintour ile yan yana oturması ise filmin hayranlarının ilgisini çekti

Anne Hathaway Şeytan Marka Giyer karakterini taklit etti - 7

2006 yılında vizyona giren film, güçlü kadrosu ve moda dünyasını ele alış biçimiyle kült yapımlar arasında yerini aldı. 

Anne Hathaway Şeytan Marka Giyer karakterini taklit etti - 8

OSCAR ADAYLIĞI KAZANDI

Merly Streep, Oscar ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER