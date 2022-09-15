Anne Hathaway Şeytan Marka Giyer karakterini taklit etti

16 YIL SONRA BİLE AYNI

39 yaşındaki oyuncu, koyu kahve deri ceketi ve boğazlı kazağıyla, filmdeki karakterine çok benzetildi. Saç modeli ve makyajıyla da karakterini andıran oyuncunun 16 sene geçmesine rağmen hiç değişmemiş olması dikkat çekti.