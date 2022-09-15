Anne Hathaway Şeytan Marka Giyer karakterini taklit etti

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 12:19 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 12:37
Hollywood’un ünlü isimlerinden Anne Hathaway, yer aldığı başarılı yapımların yanı sıra stiliyle de şu şıralar gündemde.
New York Moda Haftası kapsamında ABD merkezli lüks moda markası Michael Kors’un defilesini izlemeye gelen Hathaway, herkesi geçmişe götürdü.
Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada) filmindeki Andy Sachs karakterine çok benzeyen bir görünümle defileye katılan oyuncu, sosyal medyada viral oldu.
39 yaşındaki oyuncu, koyu kahve deri ceketi ve boğazlı kazağıyla, filmdeki karakterine çok benzetildi. Saç modeli ve makyajıyla da karakterini andıran oyuncunun 16 sene geçmesine rağmen hiç değişmemiş olması dikkat çekti.
Ünlü bir moda dergisine asistan olarak giren Andy Sachs’i konu alan filmde, otoriter genel yayın yönetmeni Miranda Priestly’yi Meryl Streep canlandırıyordu. Miranda karakteri gerçek hatta Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni Anna Wintour’a benzetilmişti.
Hathaway’in defile esnasında Wintour ile yan yana oturması ise filmin hayranlarının ilgisini çekti
2006 yılında vizyona giren film, güçlü kadrosu ve moda dünyasını ele alış biçimiyle kült yapımlar arasında yerini aldı.
Merly Streep, Oscar ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilmişti.