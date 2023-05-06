Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu

Ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evliliklerinde kriz yaşandığı ve ikilinin boşanacağı iddia edilmişti. Konu ile sosyal medya hesabından açıklama yapan Arzum Onan, boşanma talebinin Mehmet Aslantuğ'dan geldiğini söyledi.

Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu - 1

Sanat dünyasının hayranlık uyandıran çiftlerinden biri olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evliliklerinde kriz olduğu ve boşanacakları söylentileri bir süredir gündemde. 27 yıllık evliliklerini bitirme noktasına getirdikleri konuşulan Aslantuğ ve Onan çiftinin, evlerini ayırdıkları ve boşanacakları iddia edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu - 2

İkilinin psikolojik şiddet gerekçesiyle yollarını ayırma kararı aldığı iddiası gündeme gelmişti.

Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu - 3

"SON DERECE ÇİRKİN BİR YALAN"

Konuyla ilgili açıklama yapan Arzum Onan, boşanma iddialarını doğruladı.

Onan, paylaşımında "Bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet'i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım" dedi.

Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu - 4

"BOŞANMAYI TALEP EDEN MEHMET OLDU"

Arzum Onan açıklamalarına şöyle devam etti:

"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez" dedim. Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim. Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır. Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek! Sevgiyle, sükunetle…"

Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu - 5

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Onan ayrılık iddialarıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" demişti.

Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu - 6

EŞİNDEN DESTEK

Onan'ın açıklamasına Aslantuğ da kayıtsız kalmayarak şu yanıtı vermişti:

"Erkeksiniz ya da kadın; elinizi tutan da kadın ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılar ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım."

Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu - 7

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliklerinden Can adında bir oğulları var.

Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu - 8
Arzum Onan'dan ayrılık açıklaması: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu - 9
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