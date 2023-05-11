Aslı Enver ilk kez karnı burnunda pozlarını paylaştı

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, Aslı Enver anne olmak için gün sayıyor.
12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlenen ve bir kız bebek bekleyen oyuncu, yeni yaşını kutlamak için eşiyle yurt dışına çıktı.
Budak ile sade bir törenle dünyaevine giren yıldız, ilk kez karnı burnunda pozlarını paylaştı.
Doğum gününe özel sosyal medya hesabında paylaşım yapan yıldız, “Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim” notunu düştü
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Londra'dan dönen Aslı Enver, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" demişti.
Kızlarının ismine henüz karar vermediklerini söyleyen oyuncu, "İsmi net değil. Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı" diye konuşmuştu.