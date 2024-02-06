Babası Kral Charles'a kanser teşhisi kondu: Prens Harry apar topar İngiltere'ye gidiyor

İKİ OĞLUNA DA HABER VERDİ

Daily Mail'in haberine göre, Kral Charles sağlık durumu hakkında, Buckingham Sarayı haberi duyurmadan önce, iki oğlunu da bilgilendirmişti.

UZLAŞMA İHTİMALİ VAR MI?

Prens Harry özellikle "Spare" kitabı ve belgeseliyle kraliyetin tepkisini çekmişti. Her ne kadar babasıyla arası çok iyi olmasa da iletişimlerinin devam ettiği biliniyor. Ancak Prens Harry ile ağabeyi için aynı şey söz konusu değil.

İkilinin hiç konuşmadığı, aralarının açık olduğu ve hatta Kral Charles'ın oğullarına "Lütfen, son yıllarımı ızdırap haline getirmeyin" dediği biliniyor.