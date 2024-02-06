Babası Kral Charles'a kanser teşhisi kondu: Prens Harry apar topar İngiltere'ye gidiyor

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu. 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak eşiyle ABD'ye taşınan Prens Harry'nin babasının yanına gittiği bildirildi.

Babası Kral Charles'a kanser teşhisi kondu: Prens Harry apar topar İngiltere'ye gidiyor - 1

Geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı bildirildi.

Kraliyet hayatına veda ederek eşi Meghan Markle ile ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry'nin kanser teşhisi konan babasının yanına gittiği bildirildi.

N-LIFE HABERLERİ

Babası Kral Charles'a kanser teşhisi kondu: Prens Harry apar topar İngiltere'ye gidiyor - 2

TEK BAŞINA GİDECEK

39 yaşındaki Prens Harry'nin uzun bir zaman sonra İngiltere'ye babasını görmeye gideceği ve yanında Meghan Markle ile çocukları Archie ile Lilibet'in olmayacağı belirtildi.

Kaliforniya'da yaşayan Prens Harry'nın 75 yaşındaki Kral Charles ile devamlı iletişim halinde olduğu bildirildi.

Babası Kral Charles'a kanser teşhisi kondu: Prens Harry apar topar İngiltere'ye gidiyor - 3

Kraliyet uzmanlarına göre, bu görüşme sayesinde Prens Harry ile ağabeyi Prens William arasında "pozitif" gelişmeler yaşanabilir.

Öte yandan Prens'in eşi Meghan Markle'ı da yanında götürmemesinin "akıllıca" bir karar olduğu belirtiliyor.

Babası Kral Charles'a kanser teşhisi kondu: Prens Harry apar topar İngiltere'ye gidiyor - 4

İKİ OĞLUNA DA HABER VERDİ

Daily Mail'in haberine göre, Kral Charles sağlık durumu hakkında, Buckingham Sarayı haberi duyurmadan önce, iki oğlunu da bilgilendirmişti.

UZLAŞMA İHTİMALİ VAR MI?

Prens Harry özellikle "Spare" kitabı ve belgeseliyle kraliyetin tepkisini çekmişti. Her ne kadar babasıyla arası çok iyi olmasa da iletişimlerinin devam ettiği biliniyor. Ancak Prens Harry ile ağabeyi için aynı şey söz konusu değil.

İkilinin hiç konuşmadığı, aralarının açık olduğu ve hatta Kral Charles'ın oğullarına "Lütfen, son yıllarımı ızdırap haline getirmeyin" dediği biliniyor.

Babası Kral Charles'a kanser teşhisi kondu: Prens Harry apar topar İngiltere'ye gidiyor - 5

İNGİLTERE, İSKOÇYA, GALLER VE KUZEY İRLANDA BAŞBAKANLARINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'ın kanser haberi üzerine, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Majestelerine tam ve hızlı bir iyileşme diliyorum. Kısa sürede tam gücüne kavuşacağından hiç şüphem yok." ifadelerine yer verdi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da sosyal medya paylaşımında, geçmiş olsun dileklerini ifade ederek "Düşüncelerim aynı zamanda Majesteleri, Kraliçe ve diğer Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte. Biliyorum ki hepsi için endişe verici bir zaman olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, "Kral Charles'ın hastalığını duyduğuma üzüldüm. Kendisine iyi bir tedavi, hızlı ve tam bir iyileşme diliyorum." ifadelerini kullandı. Galler Bölgesel Başbakanı Mark Drakeford da tüm Galler'in dualarının, Kral Charles'la olduğunu kaydetti.

Kral Charles'ın ocak ayında prostat büyümesi tedavisi göreceği açıklanmış, Kral 26 Ocak'ta yattığı hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmişti. Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle 73 yaşında tahta çıkan, 74 yaşında ise taç giyen Charles, en uzun süre veliaht prenslik unvanını ve tahta çıkan en yaşlı İngiltere Kralı unvanını taşıyor.

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