Babası Kral Charles'a kanser teşhisi kondu: Prens Harry apar topar İngiltere'ye gidiyor
İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu. 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak eşiyle ABD'ye taşınan Prens Harry'nin babasının yanına gittiği bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı bildirildi.
Kraliyet hayatına veda ederek eşi Meghan Markle ile ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry'nin kanser teşhisi konan babasının yanına gittiği bildirildi.