SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi kondu

Son dakika haberi! Geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı bildirildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'un SKY News'e dayandırdığı haberinde, Charles'ın kansere yakalandığı belirtildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Majesteleri, spekülasyonların önüne geçebilmek adına teşhisini paylaşmayı tercih etti." denildi.

Kraliyet kaynakları ise Kral'ın hastalığının prostat kanseri olmadığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaımda, "Majestelerine hızlı ve tam bir iyileşme süreci diliyorum" ifadesini kullandı.



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