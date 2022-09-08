Barack Obama ve Michelle Obama'nın resmi portreleri Beyaz Saray'da

Haberler | 08.09.2022 - 14:09 - Son Güncelleme : 08.09.2022 - 14:16
Eski ABD Başkanı Barack Obama ve First Lady Michelle Obama'nın resmi portreleri ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Obama çifti, resmi portrelerinin tanıtımına katılmak için Beyaz Saray'daydı.
Kameraların karşısına geçen Barack Obama konuşmasının başında, geçen yıl yaşanan Kongre Binası baskınına atıfta bulunarak katılımcıları güldürmeyi başardı.
"Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Birkaç arkadaşımızı davet etmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederiz. Burayı yıkmamak için özen göstereceğiz" diyen Obama, konuşmasında daha önce beraber çalıştığı Beyaz Saray ekibine de şakalarıyla takılmayı ihmal etmedi.
"Bazılarınızla iletişimi koparmadık. Kendi ailelerinizi kurduğunuzu görmek beni oldukça heyecanlandırdı. Ancak henüz kimsenin çocuğuna Barack ya da Michele ismini verdiğini duymadığım için de biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama bunun için hala zaman var" diyen Obama'nın esprilerinden kendi portresini çizen ressam Robert McCurdy de nasibini aldı.
Eski Başkan, "Robert'ın işlerinde en sevdiğim şey insanları daha iyi ya da daha kötü değil olduğu gibi çizmesi. Yüzünüzdeki her kırışıklığı, gömleğinizdeki her kırışığı yakalıyor. Saçımdaki beyazları saklaması, ya da kulaklarımı daha küçük çizmesi yönündeki taleplerimi reddettiğini görebilirsiniz" dedi.
Törene ABD Başkanı Joe Biden da katıldı. Obama, kendi döneminde Başkan Yardımcısı olarak birlikte çalıştığı Joe Biden'dan da övgüyle söz etti.
Mevcut Başkanın kendinden bir önceki dönem başkanlık yapanın resmi portresini törenle açması ve portrelerin Beyaz Saray duvarına asılması eski bir beyaz saraya geleneği.
Ancak görevi Obama'dan devralan Donald Trump pek çok geleneğe uymadığı gibi buna da uymamış ve Obama'lar için tören yapmamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden törenle geleneği devam ettirmiş oldu.