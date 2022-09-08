Barack Obama ve Michelle Obama'nın resmi portreleri Beyaz Saray'da

"Bazılarınızla iletişimi koparmadık. Kendi ailelerinizi kurduğunuzu görmek beni oldukça heyecanlandırdı. Ancak henüz kimsenin çocuğuna Barack ya da Michele ismini verdiğini duymadığım için de biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama bunun için hala zaman var" diyen Obama'nın esprilerinden kendi portresini çizen ressam Robert McCurdy de nasibini aldı.