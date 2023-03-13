Behati Prinsloo ve Adam Levine aylar sonra ilk kez yan yana

Geçtiğimiz aylarda aldatma iddialarıyla gündeme gelen Adam Levine ile Behati Prinsloo, üçüncü kez anne baba olacaklarını duyurmuştu.
Çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışan ikili, Ocak ayında üçüncü bebeklerini kucağına almıştı.
Tüm bunların ardından ünlü çift, Oscar Ödül Töreni sonrası düzenlenen Vanity Fair partisinde görüntülendi.
Aylar sonra ilk kez birlikte görüntü veren ünlü çiftin, mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.
2014 yılında dünyaevine giren Adam Levine ile Behati Prinsloo, daha önce aldatma haberleriyle gündeme gelmişti. Adam Levine’in bir kadınla flört mesajlarının ortaya çıkması uzun süre gündem olmuştu.
Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcının kendisine Instagram’dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü. Stroh, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Levine’in modelin adını kullanıp kullanamayacağını sorduğunu belirtmişti. Şarkıcının modele attığı mesajlarda “Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?” dediği görülüyordu.
Şarkıcı ile ilişkisi olduğunu iddia eden model ‘genç’ ve ‘saf’ olduğunu ve şarkıcının evliliğinin bitmiş olduğunu sandığını söylemiş, bir arkadaşının bu konuyu medya malzemesi yapacağını söylemesinin ardından konuya açıklama getirmek istediğini belirtmişti.
Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmemiş, Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” demişti.