Blake Lively: Ryan nerede olursa olsun eve koşa koşa geliyor

Gossip Girl, Hırsızlar Şehri ve Küçük Bir Rica gibi yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Blake Lively dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.
American Cinematheque Ödülleri’ne katılan 35 yaşındaki Lively, gecede onurlandırılan eşine ödülünü takdim etti. Oyuncu, konuşmasında eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Reynolds ile dördüncü çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen oyuncu “Şimdi ben ve kızlarımız onun eviyiz. Dünyanın öbür ucunda da olsa sokağın başında da olsa eve koşa koşa geliyor” dedi.
Reynolds’ın setten çıkıp hemen eve geldiğini ve kimi zaman üzerinde sahte kan veya yara içinde olduğunu belirten Lively, “Bu adam eve öyle bir koşuyor ki inanamazsınız!” dedi
Lively, Deadpool ve Free Guy gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ryan Reynolds ile 2012 yılında dünyaevine girmişti.
iftin James (7), Inez (5 ve Betty (2) adında üç çocuğu daha bulunuyor.
2011 yılında Reynolds ile çıkmaya başlayan oyuncu, aktör ile Yeşil Fener filminin setinde tanıştı. Reynolds, "Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik" demişti.