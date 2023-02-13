Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın dördüncü çocuğu dünyaya geldi

Blake Lively (35) ve Ryan Reynolds (46) çiftinin dördüncü çocuğu doğdu. Yeni bebek haberini Blake Lively, Instagram paylaşımıyla duyurdu. Ünlü oyuncu, eşi Ryan Reynolds ve kayınvalidesi Tammy Reynolds ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, yeni bebeğini dünyaya getirdiğini duyurdu. Ünlü yıldızın karnının dümdüz olması dikkat çekti.

Amerikalı oyuncu çift, 2012'de evlendi. Çiftin James (7) Inez (6) ve Betty (3) adlarında üç çocuğu daha var.

Mutlu çift, henüz yeni doğan bebeklerinin adını açıklamadı ve fotoğrafını paylaşmadı.