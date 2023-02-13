Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın dördüncü çocuğu dünyaya geldi

Blake Lively (35) ve Ryan Reynolds (46) çiftinin dördüncü çocuğu doğdu. Yeni bebek haberini Blake Lively, Instagram paylaşımıyla duyurdu. Ünlü oyuncu, eşi Ryan Reynolds ve kayınvalidesi Tammy Reynolds ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, yeni bebeğini dünyaya getirdiğini duyurdu. Ünlü yıldızın karnının dümdüz olması dikkat çekti.
Amerikalı oyuncu çift, 2012'de evlendi. Çiftin James (7) Inez (6) ve Betty (3) adlarında üç çocuğu daha var.
Mutlu çift, henüz yeni doğan bebeklerinin adını açıklamadı ve fotoğrafını paylaşmadı.
Lively'nin doğumu ne zaman yaptığı tam olarak bilinmezken, dümdüz olan karnı, takipçilerinin ilgisini çekti. Hayranları, Lively'ye "Karnına ne yaptın?", "8 ay önce doğum yapan biri olarak kıskandım" benzeri yorumlar yaptı.
Lively Eylül 2022'de katıldığı 10. Geleneksel Forbes Güçlü Kadınlar Zirvesi'nde dördüncü kez hamile olduğunu ilan etmişti.
Lively, Deadpool ve Free Guy gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ryan Reynolds ile Lively, 2011 yılında Yeşil Fener filminin setinde tanıştı. Reynolds, "Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik" demişti.