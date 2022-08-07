Britney Spears'ın eski eşi çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 07.08.2022 - 11:18 - Son Güncelleme : 07.08.2022 - 11:42
Britney Spears’ın eski eşi Kevin Federline verdiği bir röportajda çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini belirtti.
Federline, çocuklarının bir süredir anneleriyle görüşmediğini ve Spears’ın düğününe katılmak istemediğini belirtti.
Annelerini ziyaret eden çocukların tanık olduğu bazı şeylerden rahatsız olduğunu dile getiren Federline, detaya girmedi.
Yakın zaman nişanlısı Sam Asghari ile evlenen Spears’ın düğününe gitmeyen çocukları için ise “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için gitmemeyi tercih ettiler” dedi.
2004 ve 2007 yılları arasında beraber olan çiftin, Sean(16) ve Jaden (15) adında iki erkek çocuğu var.
Şarkıcının sosyal medya paylaşımlarıya ilgili yorum yapan Federline “Onlara açıklamaya çalışıyorum. Belki de bu onun kendini ifade etme şeklidir diyorum. Ama onun bu hareketlerinin çocukları etkilediği gerçeğini değiştirmez. Liseye giden bir genç olmak şu an nasıldır tahmin bile edemiyorum” ifadelerini kullandı.
40 yaşındaki şarkıcı eski eşinin yorumlarıyla ilgili "Eski eşimin çocuklarım ve benim ilişkimle ilgili meseleleri paylaşması beni çok üzdü. Herkesin de bildiği gibi erkek çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Sosyal medya paylaşımlarımın neden gösterilmesi ise beni rahatsız ediyor. Her şey sosyal medyadan 'çok' önceydi'. Onlara her şeyimi verdim. Tek bir kelime: KIRICI. Annem bana 'Onları babalarına vermelisin' demişti. Bunu şu an paylaşabildiğim için söylüyorum" dedi.
Federline’in açıklamalarına tepki gösteren Spears’ın eşi Sam Asghari ise “Çocuklarının kendilerini uzaklaştırdığına dair söylenenlerin hiçbir dayanağı yok ve böyle bir ifadeyi kamuoyuyla paylaşmak büyük sorumsuzluk. Çocuklar çok zeki ve yakında 18 olacaklar. Kendi kararlarını vermeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.