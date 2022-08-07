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Britney Spears'ın eski eşi çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 07.08.2022 - 11:18 - Son Güncelleme : 07.08.2022 - 11:42

Ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline, iki çocuğunun da annelerini görmek istemediğini ve düğüne gitmemeyi tercih ettiklerini belirtti. Eski eşinin çocuklarıyla ilgili yorumlarına çok kırıldığını belirten şarkıcı "Onlara her şeyimi verdim" ifadesini kullandı.

Britney Spears'ın eski eşi çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini söyledi - 1

ın eski eşi Kevin Federline verdiği bir röportajda çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini belirtti.

Britney Spears'ın eski eşi çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini söyledi - 2

Federline, çocuklarının bir süredir anneleriyle görüşmediğini ve Spears’ın düğününe katılmak istemediğini belirtti.

Britney Spears'ın eski eşi çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini söyledi - 3

Annelerini ziyaret eden çocukların tanık olduğu bazı şeylerden rahatsız olduğunu dile getiren Federline, detaya girmedi.

Britney Spears'ın eski eşi çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini söyledi - 4

"DÜĞÜNE GİTMEMEYİ TERCİH ETTİLER"

Yakın zaman nişanlısı Sam Asghari ile evlenen Spears’ın düğününe gitmeyen çocukları için ise “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için gitmemeyi tercih ettiler” dedi.

Britney Spears'ın eski eşi çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini söyledi - 5

2004 ve 2007 yılları arasında beraber olan çiftin, Sean(16) ve Jaden (15) adında iki erkek çocuğu var.

Britney Spears'ın eski eşi çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini söyledi - 6

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINI ELEŞTİRDİ

Şarkıcının sosyal medya paylaşımlarıya ilgili yorum yapan Federline “Onlara açıklamaya çalışıyorum. Belki de bu onun kendini ifade etme şeklidir diyorum. Ama onun bu hareketlerinin çocukları etkilediği gerçeğini değiştirmez. Liseye giden bir genç olmak şu an nasıldır tahmin bile edemiyorum” ifadelerini kullandı.

Britney Spears'ın eski eşi çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini söyledi - 7

"ONLARA HER ŞEYİMİ VERDİM"

40 yaşındaki şarkıcı eski eşinin yorumlarıyla ilgili "Eski eşimin çocuklarım ve benim ilişkimle ilgili meseleleri paylaşması beni çok üzdü. Herkesin de bildiği gibi erkek çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Sosyal medya paylaşımlarımın neden gösterilmesi ise beni rahatsız ediyor. Her şey sosyal medyadan 'çok' önceydi'. Onlara her şeyimi verdim. Tek bir kelime: KIRICI. Annem bana 'Onları babalarına vermelisin' demişti.  Bunu şu an paylaşabildiğim için söylüyorum" dedi.

Britney Spears'ın eski eşi çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini söyledi - 8

YENİ EŞİNDEN DE CEVAP GELDİ

Federline’in açıklamalarına tepki gösteren Spears’ın eşi Sam Asghari ise “Çocuklarının kendilerini uzaklaştırdığına dair söylenenlerin hiçbir dayanağı yok ve böyle bir ifadeyi kamuoyuyla paylaşmak büyük sorumsuzluk. Çocuklar çok zeki ve yakında 18 olacaklar. Kendi kararlarını vermeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

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