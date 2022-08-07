Britney Spears'ın eski eşi çocuklarının şarkıcıyı görmek istemediğini söyledi

"ONLARA HER ŞEYİMİ VERDİM"

40 yaşındaki şarkıcı eski eşinin yorumlarıyla ilgili "Eski eşimin çocuklarım ve benim ilişkimle ilgili meseleleri paylaşması beni çok üzdü. Herkesin de bildiği gibi erkek çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Sosyal medya paylaşımlarımın neden gösterilmesi ise beni rahatsız ediyor. Her şey sosyal medyadan 'çok' önceydi'. Onlara her şeyimi verdim. Tek bir kelime: KIRICI. Annem bana 'Onları babalarına vermelisin' demişti. Bunu şu an paylaşabildiğim için söylüyorum" dedi.