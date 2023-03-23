Brooklyn Beckham'dan yeni Nicola Peltz dövmesi

David Beckham ile Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Nicola Peltz'le geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine girmişti. Her fırsatta eşine olan aşkından bahseden Beckham, Peltz için yaptırdığı son dövmeyi gözler önüne serdi.

Brooklyn Beckham'dan yeni Nicola Peltz dövmesi - 1

İngiliz eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine girmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Brooklyn Beckham'dan yeni Nicola Peltz dövmesi - 2

EŞİNİN SOYADINI ALMIŞTI

Brooklyn Beckham eşine olan sevgisini göstermek için evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da almıştı.

Brooklyn Beckham'dan yeni Nicola Peltz dövmesi - 3

EŞİ İÇİN YAPTIRDIĞI DÖVMELERLE GÜNDEMDE

Her fırsatta Nicola Peltz'e olan aşkını duyuran Brooklyn Beckham, bir kez daha eşinin dövmesini yaptırdı.

Brooklyn Beckham'dan yeni Nicola Peltz dövmesi - 4

Beckham; eşinin gözleri, isminin baş harfi, düğün yemini, büyükannesinin adının ardından Nicola'nın portresini yaptırdı.

Brooklyn Beckham'dan yeni Nicola Peltz dövmesi - 5

YENİ DÖVMESİNİ GÖSTERDİ

Jennifer Hudson’ın sunduğu The Jennifer Hudson Show’a katılan Brooklyn Beckham, eşi için yaptırdığı son dövmeyi de gösterdi.

Brooklyn Beckham'dan yeni Nicola Peltz dövmesi - 6

"ÇOK ÇOCUK İSTİYORUM"

Hudson’ın Nicola ile büyük bir aile isteyip istemediği sorusuna da cevap veren Beckham, “Çok çocuk istiyorum ama bu Nicola’nın isteklerine bağlı” dedi.

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