Brooklyn Beckham'dan yeni Nicola Peltz dövmesi

İngiliz eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine girmişti.
Brooklyn Beckham eşine olan sevgisini göstermek için evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da almıştı.
Her fırsatta Nicola Peltz'e olan aşkını duyuran Brooklyn Beckham, bir kez daha eşinin dövmesini yaptırdı.
Beckham; eşinin gözleri, isminin baş harfi, düğün yemini, büyükannesinin adının ardından Nicola'nın portresini yaptırdı.
Jennifer Hudson’ın sunduğu The Jennifer Hudson Show’a katılan Brooklyn Beckham, eşi için yaptırdığı son dövmeyi de gösterdi.
Hudson’ın Nicola ile büyük bir aile isteyip istemediği sorusuna da cevap veren Beckham, “Çok çocuk istiyorum ama bu Nicola’nın isteklerine bağlı” dedi.