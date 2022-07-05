BTS'in müzik şirketinden kişisel saldırı ve tacizlere önlem: Hayranlardan destek istedi

"UZLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şirket, kötü amaçlı kullanılan hesaplara yönelik devam eden soruşturmalarla ilgili de, “Bu kişilerle ilgili hoşgörü politikamız devam ediyor, ancak henüz herhangi bir uzlaşma söz konusu değil” yorumunda bulundu.