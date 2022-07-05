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BTS'in müzik şirketinden kişisel saldırı ve tacizlere önlem: Hayranlardan destek istedi

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 15:28

Dünyanın en ünlü K-pop grubu BTS, bilinmeyen bazı kaynaklar tarafından sosyal medyada kişisel saldırılara ve tacizlere maruz kaldı. Grubun bağlı olduğu müzik şirketi ise bu durumun ardından BTS hayranlarından sosyal medyadan destek istedi.

BTS'in müzik şirketinden kişisel saldırı ve tacizlere önlem: Hayranlardan destek istedi - 1

HAYRANLARINA DESTEK ÇAĞRISI 

Güney Koreli müzik grubu BTS bir süredir bilinmeyen kaynaklardan sosyal medyadan iftira, kişisel saldırı, taciz ve hakaret içeren eleştirilere maruz kalıyor.  

Grubun bağlı olduğu müzik şirketi de bu durumun önüne geçebilmek amacıyla grubun hayranlarına çağrıda bulundu.

BTS'in müzik şirketinden kişisel saldırı ve tacizlere önlem: Hayranlardan destek istedi - 2

"BİZE BİLDİRİN"

Şirket, BTS’e yönelik küfür, hakaret ve yalan içerikli paylaşımları ve yorumları tespit ederek bu hesaplarla ilgili yasal işlem başlattı. Grubun hayranlarına da bu tarz içeriklerle karşılaştıklarında şirkete bildirmeleri çağrısında bulundu.

BTS'in müzik şirketinden kişisel saldırı ve tacizlere önlem: Hayranlardan destek istedi - 3

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Kötü niyetli paylaşımları takip ettiğini belirten şirket, “Kötü niyetli yorumlar ve tüm gönderiler için suç duyurusunda bulunduk. Şikayetimiz farklı platformlar için de geçerli, soruşturmayla ilgili ayrıntıları gizli tutmamız gerektiğini de bildirmek isteriz” dedi.

BTS'in müzik şirketinden kişisel saldırı ve tacizlere önlem: Hayranlardan destek istedi - 4

"SON DERECE KÖTÜ VE HAYAL ÜRÜNÜ"

Şirket, bu yorumların son derece kötü amaçlarla yapıldığına ve hayal ürünü olduğuna da dikkat çekti.

BTS'in müzik şirketinden kişisel saldırı ve tacizlere önlem: Hayranlardan destek istedi - 5

"UZLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şirket, kötü amaçlı kullanılan hesaplara yönelik devam eden soruşturmalarla ilgili de, “Bu kişilerle ilgili hoşgörü politikamız devam ediyor, ancak henüz herhangi bir uzlaşma söz konusu değil” yorumunda bulundu.

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