Buckingham Sarayı kraliyeti anlatan dizi için harekete geçti

Telegraph'ın üst düzey bir kraliyet kaynağından aldığı bilgiye göre Saray, dijital platformdan dizinin başına "Bu dizi kurgudur, belgesel değildir" uyarısı koymasını istedi.

Kral Charles'ın adı açıklanmayan yakın bir arkadaşının da şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Netflix'in insanların itibarını zedelemekten hiçbir çekincesi yok. İnsanların unuttuğu şey burada söz konusu olanın gerçek kişiler, gerçek hayatlar olduğu."