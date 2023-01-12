Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aşkı bitti

Uzun yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın yine yollarını ayırdığı iddia edildi. İkilinin birlikteliklerini noktalama kararı aldığı öne sürüldü.

Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aşkı bitti - 1

'İçerde' adlı dizinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ilişkisi 5 yıldır bir dargın bir barışık devam ediyordu.

Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aşkı bitti - 2

EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu çift, yaz aylarında evleneceklerini açıklamıştı.

Evlenmeleri beklenen Ulusoy ile Sarışın'dan üzen haber geldi.

Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aşkı bitti - 3

YİNE AYRILDILAR

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın yeniden yollarını ayırdığı iddia edildi.

İlişkilerini sonlandırma kararı alan çift, haklarında çıkan söylentilerle alakalı sessizliklerini koruyor.

Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aşkı bitti - 4

"HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR"

Duygu Sarışın, daha önce muhabirlerin "5-6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?" sorusuna yanıt vermişti.

Ünlü oyuncu, "3-4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki..." ifadelerini kullanmıştı.

Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aşkı bitti - 5

"AİLELERİMİZ ÜZÜLÜYOR"

Çağatay Ulusoy da, "Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var" demişti.

Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aşkı bitti - 6

Aslen İzmirli olan Sarışın’ın yıldızı Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile parlamıştı. Oyuncu, Ulusoy ile İçerde dizisinde beraber rol almıştı.

Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aşkı bitti - 7

Ulusoy’un en çok konuşulan ilişkilerinden biri Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile olmuştu. Çiftin ilişkisi 2013 yılında son bulmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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