Canlı yayında kumar oynayan yıldız şarkıcı Drake 27 milyon dolar kaybetti

Haberler | 16.07.2022 - 11:10
Drake, canlı yayın platformu olan Twitch'te oluşturulan kumar yayınlarına katılarak canlı yayında kumar oynadı.
Drake, Amerikalı rapçi French Montana ile 1 saat boyunca kumar yayını yaptı. Canlı yayında kumar oynayan Drake bir saat içinde tam tamına 27 milyon dolar kaybetti.
Yayın boyunca 230 bin izlenmeye ulaşan Drake, Twitch'te anlık olarak en yüksek 112 bin izleyiciye ulaşarak da rekor kırdı.
Drake, "Bu benim ikinci yayınım henüz kazanmadım ama kazanacağım" sözlerine yer vererek canlı yayını sonlandırdı.
Drake, Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde F1 pilotu Charles Leclerc'in birinci olamaması üzerine oynadığı bahis sonrası yaklaşık 4 milyon TL (300 bin Kanada doları) kaybetmesiyle de gündeme gelmişti.