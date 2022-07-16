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Canlı yayında kumar oynayan yıldız şarkıcı Drake 27 milyon dolar kaybetti

Haberler | 16.07.2022 - 11:10

Kanadalı ünlü rapçi Drake canlı yayında oynadığını ve binlerce kişisin izlediği kumarda bir saat içinde 27 milyon dolar (Yaklaşık 480 milyon TL) kaybetti.

Canlı yayında kumar oynayan yıldız şarkıcı Drake 27 milyon dolar kaybetti - 1

Drake, canlı yayın platformu olan Twitch'te oluşturulan kumar yayınlarına katılarak canlı yayında kumar oynadı.

Canlı yayında kumar oynayan yıldız şarkıcı Drake 27 milyon dolar kaybetti - 2

Drake, Amerikalı rapçi French Montana ile 1 saat boyunca kumar yayını yaptı. Canlı yayında kumar oynayan Drake bir saat içinde tam tamına 27 milyon dolar kaybetti.

Canlı yayında kumar oynayan yıldız şarkıcı Drake 27 milyon dolar kaybetti - 3

Yayın boyunca 230 bin izlenmeye ulaşan Drake, Twitch'te anlık olarak en yüksek 112 bin izleyiciye ulaşarak da rekor kırdı.

Canlı yayında kumar oynayan yıldız şarkıcı Drake 27 milyon dolar kaybetti - 4

Drake, "Bu benim ikinci yayınım henüz kazanmadım ama kazanacağım" sözlerine yer vererek canlı yayını sonlandırdı.

Canlı yayında kumar oynayan yıldız şarkıcı Drake 27 milyon dolar kaybetti - 5

Drake, Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde F1 pilotu Charles Leclerc'in birinci olamaması üzerine oynadığı bahis sonrası yaklaşık 4 milyon TL (300 bin Kanada doları) kaybetmesiyle de gündeme gelmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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